Політика

20:33 13.04.2023

Прем'єр Польщі вважає, що деякі його європейські колеги демонструють недалекоглядність щодо Китаю

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Прем'єр Польщі вважає, що деякі його європейські колеги демонструють недалекоглядність щодо Китаю

Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що шкодує через недалекоглядний підхід низки європейських країн до Китаю.

"Вони недалекоглядно дивляться в бік Китаю, щоб продавати європейські продукти з величезними "геополітичними витратами", збільшуючи нашу залежність від Китаю, а не зменшуючи її", - сказав Моравецький, виступаючи в четвер у Вашингтоні.

"Деякі європейські країни намагаються зробити ту саму помилку щодо Китаю, яку вони раніше зробили щодо Росії", - зазначив він.

Польський прем'єр також зробив відсилку до слів президента Франції Еммануеля Макрона, не згадавши, проте, безпосередньо його висловлювання про Тайвань. Моравецький зазначив, що "не можна сьогодні й завтра захищати Україну, кажучи при цьому, що Тайвань - це не наша справа".

Він також розкритикував заяви Макрона про необхідність "європейської автономії".

"Європейська автономність звучить шикарно, чи не так? Але це означає, що ми зміщуємо центр європейської гравітації в бік Китаю і розриваємо відносини зі США", - припустив польський прем'єр.

"Я не дуже розумію терміну "стратегічна автономність", якщо "де факто" вона означає - стріляти собі самому в коліно", - зазначив Моравецький.

В опублікованому минулої неділі інтерв'ю американському порталу Politico і французькій газеті "Еко" Макрон сказав: "Найгіршим було б думати, що ми, європейці, маємо бути наслідувачами (у тайванському питанні) й адаптуватися до американського ритму та надмірної реакції Китаю".

Президент Франції також заявив, що Європа стикається з "великими ризиками" через те, що "потрапляє в кризи, які не є нашими, і це заважає вибудовувати нашу стратегічну автономність".

Теги: #китай #польща #європа #премєр

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