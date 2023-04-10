Політика

17:54 10.04.2023

Байден знову заявив про наміри балотуватися на другий термін, але поки що не готовий зробити офіційне оголошення

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Байден знову заявив про наміри балотуватися на другий термін, але поки що не готовий зробити офіційне оголошення

Президент США Джозеф Байден підтвердив наміри балотуватися на виборах у 2024 році, водночас заявив про неготовність зробити відповідне офіційне оголошення, повідомляють на сайті американського телеканалу NBC.

"Я планую балотуватися, Еле, але ми поки що не готові оголосити про це", - сказав Байден у понеділок в ефірі програми Today ведучому Елу Рокеру.

У повідомленні наголошується, що Байден і раніше заявляв про свої плани балотуватися на переобрання, однак нині висловлювання Байдена пролунали в той момент, коли найвищі радники Білого дому готуються ухвалити остаточне рішення щодо початку його перевиборчої кампанії: про це NBC News повідомили кілька джерел, обізнаних із перебігом обговорень. У процесі ухвалення рішення враховують такі чинники, як відсутність серйозного претендента від демократів, звинувачення колишньому президенту Дональду Трампу, який претендує на висунення від Республіканської партії, а також майбутнє серйозне зіткнення з республіканцями в Конгресі щодо витрат.

"Незважаючи на низькі рейтинги схвалення, представники демократичної влади заявили, що вони підтримують переобрання Байдена ще до того, як він офіційно оголосив про свій намір домагатися цього. Висловлювання Байдена прозвучали після того, як він розійшовся з прогресистами з деяких гарячих питань напередодні очікуваного початку своєї перевиборчої кампанії, зокрема з питань злочинності, імміграційної політики та довкілля. Проте демократи з усієї партії - від прогресистів і поміркованих до керівництва і рядових членів - заявили, що вони планують залишатися з Байденом до 2024 року", - ідеться в повідомленні NBC.

Поки що лише племінник 35-го президента США Джона Кеннеді Роберт Кеннеді-молодший і письменниця Маріанна Вільямсон подали заявки на участь у президентських праймериз Демократичної партії.

Президентські вибори у США відбудуться 2024 року. До цього кожна з партій має провести внутрішні вибори - праймериз, на яких визначиться, хто братиме участь у боротьбі за посаду президента.

Джерело: https://www.nbcnews.com/politics/joe-biden/biden-says-plan-running-2024-no-announcement-yet-rcna78921

Теги: #сша #байден

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