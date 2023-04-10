Політика

11:26 10.04.2023

Бюджетний комітет рекомендує Раді шляхом голосування визначитися щодо висловлення недовіри Пацкану

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Бюджетний комітет рекомендує Раді шляхом голосування визначитися щодо висловлення недовіри Пацкану

Комітет з питань бюджету рекомендує Верховній Раді визначитися шляхом голосування на пленарному засіданні щодо питання про висловлення недовіри голові Рахункової палати Валерію Пацкану, повідомили член фракції "Голос" Ярослав Железняк і представник "Слуги народу" Павло Фролов.

"Бюджетний комітет щойно ухвалив рішення щодо другої спроби парламенту висловити недовіру (№8297) голові Рахункової палати Валерію Пацкану. Рішення Комітету - залишити питання "на розгляд залу", - написав Железняк у своєму телеграм-каналі в понеділок.

Він також зазначив, що це рішення підтримав 21 член комітету (четверо утрималися і двоє проголосували проти).

Зі свого боку член фракції "Слуга народу" Павло Фролов уточнив, що бюджетний комітет рекомендував парламенту визначитися шляхом голосування щодо цього проєкту постанови про недовіру Пацкану, що має наслідком його звільнення. За словами Фролова, голосування відбудеться на найближчому пленарному засіданні.

Як повідомлялося, 4 листопада 2022 року Пацкан написав заяву про відставку, але під час голосування 1 грудня Верховна Рада не підтримала її.

21 грудня група народних депутатів повторно зареєструвала в парламенті проєкт постанови №8297 про висловлення недовіри голові Рахункової палати. Крім того, парламентарії зібрали необхідну кількість голосів (129 за 113 необхідних) для висловлення недовіри Пацкану.

Теги: #комітет #недовіра #пацкан

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