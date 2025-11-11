"Євросолідарність" вимагає від спікера Стефанчука підписні листи для оголошення недовіри Кабміну

Фракція партії "Європейська солідарність" надіслала офіційний лист до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука з вимогою видати підписні листи і почати процедуру оголошення недовіри чинному складу Кабінету міністрів України, повідомляється на сайті політсили у вівторок.

"Поки українці оговтуються від шоку після почутого на записах НАБУ, парламент має згадати про свою суб’єктність і звільнити абсолютно непрофесійний, корупційний уряд. Щонайменше 4 міністри були зафіксовані на скандальних "Міндіч" записах, зроблених детективами НАБУ. Скільки їх ще буде в наступних епізодах слідства – важко уявити. Але очевидно, що жодному з них не місце в міністерських кріслах під час війни", - йдеться в заяві.

Днем раніше "Європейська солідарність" заявила про вимогу чіткої і дієвої реакції президента України Володимира Зеленського на події навколо обшуків у співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча та заявила, що починає у зв'язку з ними процедури відставки чинного Кабінету міністрів. В партії наголосили, що вимагають "зміни політики - формування уряду довіри й відповідальності".

"Ми починаємо процедуру відставки уряду – непрофесійного і корупційного. Наша мета – керованість державою, єдність суспільства і довіра партнерів. Закликаємо всіх колег по парламенту, які усвідомлюють загрози для держави, підписатися під відставкою Кабміну заради формування уряду національного порятунку", - йшлося в заяві.

Як повідомлялося, НАБУ та САП повідомили 10 листопада про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики, яка отримала назву "Мідас". Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації, учасники якої вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом"."Енергоатом" підтвердив проведення слідчих дій у компанії 10 листопада.

Серед встановлених НАБУ учасників схеми "Мідас" є член Національного енергорегулятора (НКРЕКП) Сергій Пушкар, бізнесмен Тимур Міндіч, ексвиконавчий директор з фізичного захисту та безпеки "Енергоатома" Дмитро Басов та ексрадник міністра енергетики, а раніше заступник голови ФДМУ Ігор Миронюк.

Основним напрямком діяльності злочинної організації, за версією НАБУ/САП, було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатома" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. Зокрема, контрагентам "Енергоатома" нав’язувались умови сплати "відкату" за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Використовуючи службові зв’язки у міністерстві та державній компанії зокрема, колишній заступник голови ФДМУ, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишній правоохоронець, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки "Енергоатома, забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків.

Перед тим з'явилася інформація про обшуки НАБУ вранці 10 листопада у Міндіча, а народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") повідомив, що той прямо перед обшуками залишив Україну і "буде переховуватися в Ізраїлі та Австрії". Також він повідомив про обшуки у міністра юстиції Германа Галущенка та в АТ "НАЕК "Енергоатом". За словами нардепа, "Міндіч, Герман, "Енергоатом" - всі в одному нашому розслідуванні і одній потім заяві до НАБУ".

6 листопада Служба безпеки України (СБУ) повідомляла, що почала перевірку інформації, яку оприлюднив і з якою звернувся до неї Железняк щодо нібито бізнесу Міндіча з видобутку та продажу діамантів в РФ під час повномасштабної війни. Железняк зазначив, що "Міндіч зібрав вже тріо: ФБР, НАБУ і СБУ".