Депутати відправили голову Львівської облради у відставку

Депутати Львівської обласної ради відправили голову облради Ірину Гримак у відставку.

"За" проголосували 48 депутатів, проти - один депутат. За даними лічильної комісії, із 80 депутатів отримали бюлетені 49 депутатів. Фракція "Європейської солідарності" не брала участі в голосуванні.

Перед цим 47 депутатів облради визнали незадовільною роботу Ірини Гримак. За це рішення проголосували представники сім із дев'яти фракцій обласної ради, крім "Європейської солідарності" та Української галицької партії.

Нині у складі обласної ради 80 депутатів.

Ірина Гримак, депутатка фракції "Європейська солідарність", очолила Львівську обласну раду 1 грудня 2020 року.