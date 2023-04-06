Політика

18:46 06.04.2023

Депутати відправили голову Львівської облради у відставку

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Депутати відправили голову Львівської облради у відставку

Депутати Львівської обласної ради відправили голову облради Ірину Гримак у відставку.

"За" проголосували 48 депутатів, проти - один депутат. За даними лічильної комісії, із 80 депутатів отримали бюлетені 49 депутатів. Фракція "Європейської солідарності" не брала участі в голосуванні.

Перед цим 47 депутатів облради визнали незадовільною роботу Ірини Гримак. За це рішення проголосували представники сім із дев'яти фракцій обласної ради, крім "Європейської солідарності" та Української галицької партії.

Нині у складі обласної ради 80 депутатів.

Ірина Гримак, депутатка фракції "Європейська солідарність", очолила Львівську обласну раду 1 грудня 2020 року.

Теги: #відставка #облрада #львівська

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