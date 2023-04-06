У Чорногорії офіційно підтвердили перемогу Мілатовича на президентських виборах

У Чорногорії оприлюднили офіційні результати виборів президента, згідно з якими перемогу на виборах здобув Яков Мілатович, передає Associated Press.

Згідно з фінальними даними, Мілатович заручився підтримкою 59% виборців, 41% віддали голоси за його опонента, який намагався домогтися переобрання президента країни Мило Джукановича. Явка становила 70,4%, правом голосу могли скористатися 542 тис. громадян Чорногорії.

Мілатовичу 36 років, він - представник руху "Європа зараз", у минулому обіймав посаду міністра економіки Чорногорії. Мілатович, за його словами, голосував за незалежність Чорногорії на референдумі 2006 року про вихід країни з державного союзу Сербії і Чорногорії. Він також підтримує збереження членства Чорногорії в НАТО і приєднання країни до ЄС. Водночас Мілатович виступає за налагодження відносин із Сербією та критикує розпалювання антисербських настроїв у суспільстві.

Президентство в Чорногорії має здебільшого церемоніальний характер, однак результати виборів матимуть велике значення в контексті політичної ситуації в країні та в Європі. Крім того, в Чорногорії в червні відбудуться парламентські вибори.