Політика

09:41 06.04.2023

Племінник Джона Кеннеді подав документи для участі у виборах президента США у 2024 р.

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Племінник Джона Кеннеді подав документи для участі у виборах президента США у 2024 р.

Племінник 35-го президента США Джона Кеннеді Роберт Кеннеді-молодший подав заявку для участі в президентській кампанії 2024 року, повідомляє CNN.

Юрист із питань екології та активіст, який виступає проти вакцинації, Роберт Кеннеді-молодший подав документи до Федеральної виборчої комісії, щоб балотуватися на пост президента 2024 року від демократів, ідеться в повідомленні.

Як уточнює телеканал, 69-річний Кеннеді-молодший є сином колишнього сенатора від Нью-Йорка, генерального прокурора США Роберта Кеннеді та племінником 35-го президента Джона Кеннеді.

CNN нагадує, що Кеннеді скептично ставиться до вакцинації. Зокрема, він виступав проти вакцини від коронавірусу і критикував дії федерального уряду щодо боротьби з пандемією COVID-19.

 

Кеннеді - другий зареєстрований кандидат-демократ на пост президента. Раніше письменниця Маріанна Вільямсон запустила кампанію з висунення своєї кандидатури від Демократичної партії.

Нинішній глава Білого дому Джо Байден поки що офіційно не оголосив про свою участь у президентських виборах.

Теги: #вибори #кеннеди #племінник

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