Радник президента Сибіга: Україна готова до дипломатичного вирішення питання Криму, але не виключає військового шляху його звільнення

Україна готова до обговорення з Росією майбутнього Криму в разі виходу на межі окупованого півострова, заявив радник президента Володимира Зеленського з питань зовнішньої політики Андрій Сибіга.

"Якщо нам вдасться досягти наших стратегічних цілей на полі бою, і коли ми будемо на адміністративній межі з Кримом, ми готові відкрити дипломатичну сторінку для обговорення цього питання...", - сказав він в інтерв'ю Financial Times.

Водночас він заявив, що це не виключає можливості деокупації Криму військовим шляхом. "Це не означає, що ми виключаємо шлях визволення (Криму) нашою армією", - сказав Сибіга.

Як зазначає газета, ці слова стали "найчіткішою заявою про зацікавленість у переговорах із РФ" із квітня 2022 року. Крім того, слова Сибіги можуть заспокоїти західних чиновників, які "скептично ставляться до здатності України повернути півострів і побоюються, що будь-яка спроба зробити це військовим шляхом може підштовхнути президента РФ Володимира Путіна до ескалації війни, можливо, із застосуванням ядерної зброї".

За словами Сибіги, президент України і його помічники нині говорять про Крим, оскільки українська армія наближається до початку контрнаступу.