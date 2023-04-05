ТСК дала попередній висновок щодо кейсу про можливі порушення під час експорту зерна - голова комісії

Тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради з економічної безпеки затвердила попередній висновок щодо кейсу про можливі порушення під час експорту зерна, повідомив голова комісії, народний депутат із фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"ТСК встановлено, що внаслідок недбалого та несумлінного виконання своїх службових обов'язків зі сторони керівництва ДМС (Державної митної служби - ІФ-У), Одеської митниці та територіального підрозділу БЕБ (Бюро економічної безпеки - ІФ-У) у м. Одеса відповідними службовими особами не вжито належних заходів із забезпечення виконання протоколу, напрацювання такого алгоритму щодо його виконання, який за дотримання законних прав та інтересів громадян і суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності міг би забезпечити запобігання експорту зерна підприємствами з ознаками фіктивності (або здобутого нелегальним шляхом)", - написав Железняк у своєму телеграм-каналі в середу.

За словами нардепа, ТСК завершила перший етап розгляду кейсу з "чорним зерном" і провела на цю тему чотири засідання.

"Нагадаю коротко, що це взагалі за кейс із зерном: коли "зерновий коридор" використовується для того, щоб компанії з явною ознакою фіктивності експортували зерно, яке було куплене без будь-яких податків. Зазвичай таке зерно або скуповувалося за готівку, або в "чорну" вирощується на землях держпідприємств, або - вкрадене", - зазначив депутат.

Железняк наголосив, що в результаті таких операцій держава не отримує ані податків з експорту, ані повернення валютної виручки. Він також наголосив, що операції з "чорним зерном" є одним з елементів фінансових потоків під час виведення грошей з України нелегального грального бізнесу.

Голова ТСК нагадав, що для запобігання таким операціям Державна податкова служба, БЕБ і ДМС у вересні 2022 року уклали протокол, згідно з яким у разі наявності інформації про фіктивність компанії-експортера такий експорт зупиняли на перевірку. Але за виявленими ТСК фактами з вересня 2022 р. було багато випадків випуску таких компаній без перевірки.

Він також зазначив, що попередні втрати держбюджету від такої бездіяльності держорганів становлять від 5 млрд грн.

Джерело: https://t.me/yzheleznyak/3804