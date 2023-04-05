Політика

12:40 05.04.2023

ТСК дала попередній висновок щодо кейсу про можливі порушення під час експорту зерна - голова комісії

2 хв читати
ТСК дала попередній висновок щодо кейсу про можливі порушення під час експорту зерна - голова комісії

Тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради з економічної безпеки затвердила попередній висновок щодо кейсу про можливі порушення під час експорту зерна, повідомив голова комісії, народний депутат із фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"ТСК встановлено, що внаслідок недбалого та несумлінного виконання своїх службових обов'язків зі сторони керівництва ДМС (Державної митної служби - ІФ-У), Одеської митниці та територіального підрозділу БЕБ (Бюро економічної безпеки - ІФ-У) у м. Одеса відповідними службовими особами не вжито належних заходів із забезпечення виконання протоколу, напрацювання такого алгоритму щодо його виконання, який за дотримання законних прав та інтересів громадян і суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності міг би забезпечити запобігання експорту зерна підприємствами з ознаками фіктивності (або здобутого нелегальним шляхом)", - написав Железняк у своєму телеграм-каналі в середу.

За словами нардепа, ТСК завершила перший етап розгляду кейсу з "чорним зерном" і провела на цю тему чотири засідання.

"Нагадаю коротко, що це взагалі за кейс із зерном: коли "зерновий коридор" використовується для того, щоб компанії з явною ознакою фіктивності експортували зерно, яке було куплене без будь-яких податків. Зазвичай таке зерно або скуповувалося за готівку, або в "чорну" вирощується на землях держпідприємств, або - вкрадене", - зазначив депутат.

Железняк наголосив, що в результаті таких операцій держава не отримує ані податків з експорту, ані повернення валютної виручки. Він також наголосив, що операції з "чорним зерном" є одним з елементів фінансових потоків під час виведення грошей з України нелегального грального бізнесу.

Голова ТСК нагадав, що для запобігання таким операціям Державна податкова служба, БЕБ і ДМС у вересні 2022 року уклали протокол, згідно з яким у разі наявності інформації про фіктивність компанії-експортера такий експорт зупиняли на перевірку. Але за виявленими ТСК фактами з вересня 2022 р. було багато випадків випуску таких компаній без перевірки.

Він також зазначив, що попередні втрати держбюджету від такої бездіяльності держорганів становлять від 5 млрд грн.

Джерело: https://t.me/yzheleznyak/3804

Теги: #рада #зерно #тск

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:39 03.04.2023
Перший віцеспікер: Закликаємо Раду Європи брати активну участь у створенні спецтрибуналу щодо агресії РФ

Перший віцеспікер: Закликаємо Раду Європи брати активну участь у створенні спецтрибуналу щодо агресії РФ

19:28 03.04.2023
Раді пропонують закликати Кабмін розірвати з УПЦ (МП) договори оренди комплексів Почаївської Успенської лаври

Раді пропонують закликати Кабмін розірвати з УПЦ (МП) договори оренди комплексів Почаївської Успенської лаври

08:17 01.04.2023
П'ять країн ЄС закликають Брюссель купити українське зерно, що накопичилося у них

П'ять країн ЄС закликають Брюссель купити українське зерно, що накопичилося у них

20:38 31.03.2023
За 8 місяців роботи "зернового коридору" через нього відправлено 26,3 млн тонн української агропродукції - Мінагрополітики

За 8 місяців роботи "зернового коридору" через нього відправлено 26,3 млн тонн української агропродукції - Мінагрополітики

11:42 31.03.2023
Прокуратура АР Крим повідомила про підозру капітану судна РФ, причетному до перевезення викраденого українського зерна

Прокуратура АР Крим повідомила про підозру капітану судна РФ, причетному до перевезення викраденого українського зерна

21:27 30.03.2023
З Одеси вирушили 6 суден із 27 тис. тоннами пшениці для Єгипту

З Одеси вирушили 6 суден із 27 тис. тоннами пшениці для Єгипту

18:58 29.03.2023
Результати голосування до Антикорупційної ради при Міноборони буде затверджено 31 березня

Результати голосування до Антикорупційної ради при Міноборони буде затверджено 31 березня

12:21 29.03.2023
ВР пропонують розширити перелік медзакладів, при яких створюються військово-медичні комісії

ВР пропонують розширити перелік медзакладів, при яких створюються військово-медичні комісії

12:47 28.03.2023
Бухарест і Варшава переконуватимуть ЄС створити механізми спостереження за вивезенням зерна з України – прем'єр Румунії

Бухарест і Варшава переконуватимуть ЄС створити механізми спостереження за вивезенням зерна з України – прем'єр Румунії

14:37 27.03.2023
СБУ ліквідувала корупційну схему, пов'язану із "зерновою угодою"

СБУ ліквідувала корупційну схему, пов'язану із "зерновою угодою"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Навіть у воєнний час Україна продовжує досягати прогресу в антикорупційних реформах - Маасікас

Голова МЗС України: питання ПДЧ у НАТО знято з порядку денного, оскільки ми подали заявку

Голова МЗС за результатами засідання комісії "Україна-НАТО": ми збільшили бюджет Альянсу на фінансування проєктів для ЗС України і прискорили постачання зброї для контрнаступу

Кулеба за підсумками засідання Комісії Україна-НАТО: Мій меседж був такий: Вільнюс 2023 року - це можливість виправити помилки Бухареста 2008 року

Зеленський і Трюдо обговорили подальші потреби України у сфері безпеки

ОСТАННЄ

Китай може відіграти важливу роль у війні в Україні - Макрон під час візиту до Пекіна

Навіть у воєнний час Україна продовжує досягати прогресу в антикорупційних реформах - Маасікас

Голова МЗС України: питання ПДЧ у НАТО знято з порядку денного, оскільки ми подали заявку

Голова МЗС за результатами засідання комісії "Україна-НАТО": ми збільшили бюджет Альянсу на фінансування проєктів для ЗС України і прискорили постачання зброї для контрнаступу

Кулеба за підсумками засідання Комісії Україна-НАТО: Мій меседж був такий: Вільнюс 2023 року - це можливість виправити помилки Бухареста 2008 року

Зеленський і Трюдо обговорили подальші потреби України у сфері безпеки

Глава МЗС Литви про очікування саміту НАТО: Просувати Україну до членства в альянсі

Зеленський обговорив із фон дер Ляєн підготовку 11 пакета санкцій ЄС

Кулеба знову порушує питання щодо членства України в НАТО

Президентка Єврокомісії зателефонує Зеленському перед її візитом до КНР

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА