До парламенту Болгарії за результатами виборів проходять шість партій

Шість політичних партій Болгарії за результатами виборів набрали необхідну кількість голосів для отримання місць у парламенті, повідомляють у понеділок болгарські ЗМІ із посиланням на дані виборчкому після обробки 72% бюлетенів.

При цьому, як і очікувалося, основна боротьба розгорнулася між консервативною, проєвропейською "Громадяни за європейський розвиток Болгарії" (ГЄРБ) експрем'єра Бойка Борисова, яка перебуває в коаліції із "Союзом демократичних сил" (СДС), та лібералами - партією "Продовжуємо зміни" на чолі з експрем'єром Кирилом Пєтковим, яка йде до коаліції із "Демократичною Болгарією" (ПП-ДБ).

Так, згідно з останніми даними, коаліція Борисова отримує 26,3% голосів, коаліція Пєткова – 24,8%.

Крім цих сил, до парламенту проходить партія "Відродження", яку ЗМІ та політологи називають антиєвропейською та антиамериканською, із 14,7% голосів. Ще три партії - "Рух за права та свободи" (12,5%), "Болгарська соціалістична партія" (8,9%) та "Є такий народ" (4,3%) - подолали необхідну планку для отримання місць у парламенті.

Західні ЗМІ зазначають, що результати чергових парламентських виборів у Болгарії показують, що, ймовірно, знову не вдасться покласти край політичній нестабільності у країні.

Для формування стійкої правлячої коаліції потрібні домовленості між, як мінімум, двома великими політичними силами. Проте керівництво партії "Продовжуємо зміни" раніше неодноразово відмовлялося від угоди з ГЄРБ, доки її очолює експрем'єр Бойко Борисов, якого суперники звинувачують у корупції.

Парламентські вибори відбулися в Болгарії в неділю, вони вже будуть п'ятими за два роки, всі попередні не давали змоги сформувати стійку більшість.