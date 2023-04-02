РФ присуне ядерну зброю до західних кордонів Білорусі, заявив посол Гризлов

Розміщена на західних кордонах Білорусі ядерна зброя дасть змогу краще гарантувати її безпеку, заявив в ефірі білоруського телеканалу СТВ посол Росії в Мінську Борис Гризлов.

"Вона (ядерна зброя - ІФ-У) буде присунута до західних кордонів нашої Союзної держави і буде підвищувати можливості гарантування нашої безпеки. Це буде зроблено, незважаючи на галас у Європі та США", - сказав він.

На його думку, як ніколи важливий паритет у питанні розміщення ядерної зброї у світі. "Якщо ми говоримо про розміщення американської ядерної зброї в країнах Європи - Італії, Бельгії, Нідерландах, Німеччині, Туреччині, то і ми повинні вживати заходів, які підвищуватимуть безпеку нашої Союзної держави", - пояснив Гризлов.

Він зазначив, що "Росія і Білорусь - законна територія Союзної держави, на відміну від країн, де США розміщують свою ядерну зброю".

Посол також нагадав, що вже до 1 липня має бути підготовлено сховище для розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі.