Політика

21:56 02.04.2023

РФ присуне ядерну зброю до західних кордонів Білорусі, заявив посол Гризлов

1 хв читати
РФ присуне ядерну зброю до західних кордонів Білорусі, заявив посол Гризлов

Розміщена на західних кордонах Білорусі ядерна зброя дасть змогу краще гарантувати її безпеку, заявив в ефірі білоруського телеканалу СТВ посол Росії в Мінську Борис Гризлов.

"Вона (ядерна зброя - ІФ-У) буде присунута до західних кордонів нашої Союзної держави і буде підвищувати можливості гарантування нашої безпеки. Це буде зроблено, незважаючи на галас у Європі та США", - сказав він.

На його думку, як ніколи важливий паритет у питанні розміщення ядерної зброї у світі. "Якщо ми говоримо про розміщення американської ядерної зброї в країнах Європи - Італії, Бельгії, Нідерландах, Німеччині, Туреччині, то і ми повинні вживати заходів, які підвищуватимуть безпеку нашої Союзної держави", - пояснив Гризлов.

Він зазначив, що "Росія і Білорусь - законна територія Союзної держави, на відміну від країн, де США розміщують свою ядерну зброю".

Посол також нагадав, що вже до 1 липня має бути підготовлено сховище для розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі.

Теги: #посол #росія #білорусь #ядерна_зброя

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:37 01.04.2023
Урсула фон дер Ляєн на "Бучанському саміті": Ми продовжимо докладати всіх зусиль, щоб Путіна притягнули до відповідальності

Урсула фон дер Ляєн на "Бучанському саміті": Ми продовжимо докладати всіх зусиль, щоб Путіна притягнули до відповідальності

22:09 31.03.2023
Франція працює над механізмом притягнення до відповідальності Росії і за злочин агресії - Макрон

Франція працює над механізмом притягнення до відповідальності Росії і за злочин агресії - Макрон

20:32 31.03.2023
Дипломатичний формат про припинення війни розпочнеться з тим представником РФ, який без бою спочатку виведе російські війська з території України

Дипломатичний формат про припинення війни розпочнеться з тим представником РФ, який без бою спочатку виведе російські війська з території України

19:46 31.03.2023
Розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі свідчитиме про невдалу зустріч Путіна з лідером КНР

Розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі свідчитиме про невдалу зустріч Путіна з лідером КНР

12:27 31.03.2023
Білорусь повертає на свою територію ядерну зброю через порушення гарантій безпеки, заявляє Лукашенко

Білорусь повертає на свою територію ядерну зброю через порушення гарантій безпеки, заявляє Лукашенко

12:07 30.03.2023
На території Білорусі перебувають понад 4 тис. російських військових - Держприкордонслужба України

На території Білорусі перебувають понад 4 тис. російських військових - Держприкордонслужба України

21:11 29.03.2023
Не потрібно зберігати обличчя Путіну, потрібно думати про збереження поваги до демократії в країнах, де свобода ще не перемогла

Не потрібно зберігати обличчя Путіну, потрібно думати про збереження поваги до демократії в країнах, де свобода ще не перемогла

18:08 29.03.2023
Військові РФ намагаються влаштувати провокації на українсько-білоруському кордоні - перехоплення СБУ

Військові РФ намагаються влаштувати провокації на українсько-білоруському кордоні - перехоплення СБУ

15:07 29.03.2023
Докладемо зусиль, щоб жоден z-патріот не потрапив на міжнародні спортивні арени - Гутцайт

Докладемо зусиль, щоб жоден z-патріот не потрапив на міжнародні спортивні арени - Гутцайт

08:44 29.03.2023
Байден занепокоєний перспективою розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі

Байден занепокоєний перспективою розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський і Макрон у годинній розмові скоординували дії в контексті найближчих міжнародних заходів

Дипломатичний формат про припинення війни розпочнеться з тим представником РФ, який без бою спочатку виведе російські війська з території України

Україна шукає компромісне рішення щодо Спецтрибуналу проти Росії на майданчику ООН

Прем'єри Словаччини, Словенії та Хорватії в Бучі заявили про підтримку України

Не потрібно зберігати обличчя Путіну, потрібно думати про збереження поваги до демократії в країнах, де свобода ще не перемогла

ОСТАННЄ

У Болгарії проходять парламентські вибори

Зеленський і Макрон у годинній розмові скоординували дії в контексті найближчих міжнародних заходів

Зеленський: Із кожним місяцем дедалі більше людей у світі на нашому боці, а отже, і лідерів - або не буде цих лідерів, тому що суспільство вирішує, хто лідер

Словенія продовжуватиме надавати потужну оборонну, технічну, гуманітарну та політичну підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно - Спільна декларація

Україна шукає компромісне рішення щодо Спецтрибуналу проти Росії на майданчику ООН

Зеленський обговорив ситуацію на фронті з прем'єр-міністром Хорватії Пленковичем

Зеленський і Санду висловили готовність посилити співпрацю в контексті протидії викликам із боку Росії

Зеленський - прем'єру Словаччини Геґеру: Посилення спроможностей наших захисників на фронті є для нас пріоритетом номер один

Прем'єри Словаччини, Словенії та Хорватії в Бучі заявили про підтримку України

ЄС не піде на розрив із Китаєм, але у відносинах із ним враховуватиме нові ризики - голова Єврокомісії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА