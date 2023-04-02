У Болгарії проходять парламентські вибори

У Болгарії в неділю стартували чергові парламентські вибори - п'яті за два роки, учасники яких можуть спробувати покласти край періоду політичної нестабільності в країні, повідомляє Associated Press (AP).

Виборчі дільниці закриються о 20:00 за місцевим часом, потім мають опублікувати результати екзитполів. Попередні результати голосування мають надійти в понеділок.

AP нагадує, що раніше Болгарія зіткнулася з проблемою нездатності її політиків сформувати життєздатну правлячу коаліцію. Однак на недільних виборах очікується невисока явка - через апатію виборців і розчарування в нинішніх політичних фігурах. Згідно з опитуваннями громадської думки, до семи партій можуть здолати 4-відсотковий поріг для проходження до парламенту.

Опитування показують, що і правоцентристська проєвропейська партія "Громадяни за європейський розвиток Болгарії" (ГЄРБ) на чолі з Бойко Борисовим, і її головний суперник - центристська партія "Продовжуємо зміни" - мають приблизно однакову підтримку 26% виборців. Для формування правлячої коаліції, зазначає AP, потрібні домовленості між щонайменше двома великими політичними силами. Однак керівництво партії "Продовжуємо зміни" відмовляється від угоди з ГЕРБ, доки її очолює Борисов, якого суперники звинувачують у корупції. Проте обидві партії намагаються знайти альтернативу політиці президента Болгарії Румена Радева.