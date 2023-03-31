Політика

19:58 31.03.2023

Україна шукає компромісне рішення щодо Спецтрибуналу проти Росії на майданчику ООН

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Україна шукає компромісне рішення щодо Спецтрибуналу проти Росії на майданчику ООН

Україна працює над текстом резолюції щодо Спецтрибуналу над Росією на майданчику Організації Об'єднаних Націй, сказав президент України Володимир Зеленський у п'ятницю в Києві після "Бучанського саміту", у якому офлайн узяли участь глави держав і урядів Молдови, Словаччини, Словенії та Хорватії, а віддалено - представники 47 країн і міжнародних організацій.

"Ми працюємо над тим, щоб був трибунал. Я впевнений, він буде після закінчення війни", - сказав Зеленський.

"Ми працюємо над текстом відповідної резолюції на майданчику ООН. Там різні країни шукають різні компроміси. "Гібридний" варіант теж є серед наших партнерів. Але ми поки що бачимо наш варіант і над ним працюємо. Для нас головне, щоб велика кількість держав була об'єднана і підтримувала той чи інший формат резолюції", - сказав він.

За словами Зеленського, Україна працює також разом із Міжнародним кримінальним судом. "Рішення МКС (про ордер на арешт Путіна - ІФ-У) - дуже потужний сигнал - і практичний, і політичний. Усі боялися питання трибуналу, але наші докази про депортацію наших дітей були серйозним фактором", - сказав він.

 

 

Теги: #оон #зеленський #спецтрибунал

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