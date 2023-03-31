Зеленський і Санду висловили готовність посилити співпрацю в контексті протидії викликам із боку Росії

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з президенткою Республіки Молдова Маєю Санду, яка на його запрошення перебуває з візитом у Києві, повідомляє пресслужба глави Української держави.

"Президент відзначив важливість солідарності Молдови з народом України в умовах російської агресії, що триває, і наголосив на налаштованості й далі робити все необхідне для розбудови дружніх і тісних відносин між нашими державами", - йдеться в повідомленні на офіційному порталі президента України.

Як зазначається, Зеленський високо оцінив сигнали молдовської сторони на підтримку України та відвідування президентом Молдови постраждалих від російських окупантів міст.

Глава Української держави поінформував колегу про ситуацію на фронті. Лідери висловили готовність посилити співпрацю в контексті протидії викликам із боку Росії та обмінялися думками щодо необхідності подальшого санкційного тиску на Москву.

Зеленський і Санду предметно обговорили актуальні питання двосторонньої взаємодії, інформує пресслужба українського президента.

Як інформує пресслужба, президент України привітав спільний прогрес у питаннях розвитку транспортної інфраструктури, зокрема сполучення Одеської області та півдня Молдови новим залізничним коридором зі спільним прикордонним та митним контролем.

Сторони позитивно відзначили роботу відповідних відомств двох країн, спрямовану на збільшення пропускної спроможності на окремих прикордонних ділянках.

Окрему увагу було приділено питанню створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, повідомляє пресслужба президента України.

Президенти України та Молдови також обговорили прогрес і подальші перспективи руху двох держав шляхом європейської інтеграції.

Під час зустрічі Володимир Зеленський висловив вдячність молдовській стороні за ухвалене національним парламентом рішення про визнання Голодомору в Україні актом геноциду українського народу.