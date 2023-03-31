Політика

15:24 31.03.2023

Зеленський - прем'єру Словаччини Геґеру: Посилення спроможностей наших захисників на фронті є для нас пріоритетом номер один

2 хв читати

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч у п'ятницю в Києві з прем'єр-міністром Словаччини Едуардом Геґером.

"Зустрівся з прем’єр-міністром Словаччини Едуардом Геґером. Обговорили протидію збройній агресії Росії проти України, подальшу взаємодію як на двосторонньому рівні, так і на міжнародних майданчиках, а також європейську та євроатлантичну інтеграцію України, відбудову нашої держави", - повідомив Зеленський у своєму телеграмі.

Глава держави висловив подяку за підтримку України з боку Словаччини.

"Дякуємо за останній вагомий пакет безпекової підтримки з боку Словаччини. Посилення спроможностей наших захисників на фронті є для нас пріоритетом номер один", - сказав він.

Як повідомляє пресслужба президента України, окрему увагу під час зустрічі було приділено реалізації української ініціативи щодо Формули миру. Зеленський зазначив, що Україна працює з широким колом партнерів з метою підготовки глобального Саміту миру. Було наголошено на важливості повної підтримки з боку Словаччини української Формули миру та готовності долучитися до її реалізації.

Глава держави також наголосив, що початок переговорів про вступ України до ЄС буде важливим сигналом підтримки для українського суспільства.

"Розраховуємо на активне сприяння з боку Словаччини на цьому шляху", - заявив він.

Співрозмовники порушили питання залучення Словаччини до відновлення України. Зеленський зазначив, що нагальним викликом для країни є якнайшвидше відновлення соціальної інфраструктури на деокупованих територіях, зокрема, дитячих садків, шкіл, закладів охорони здоров'я.

У цьому контексті президент України подякував Словаччині за наданий притулок українцям, які були змушені шукати порятунку від війни.

Теги: #словаччина #зеленський #гегер

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:14 31.03.2023
Зеленський узяв участь у церемонії підняття Державного прапора на відновленому флагштоку в Бучі та вручив міському голові почесну нагороду "Місто-герой"

Зеленський узяв участь у церемонії підняття Державного прапора на відновленому флагштоку в Бучі та вручив міському голові почесну нагороду "Місто-герой"

14:36 31.03.2023
Прем'єри Словаччини, Словенії та Хорватії в Бучі заявили про підтримку України

Прем'єри Словаччини, Словенії та Хорватії в Бучі заявили про підтримку України

14:16 31.03.2023
Зеленський зустрівся в Києві з прем'єр-міністром Словенії

Зеленський зустрівся в Києві з прем'єр-міністром Словенії

14:09 31.03.2023
Буча стала місцем, яке змінило світ, - Зеленський

Буча стала місцем, яке змінило світ, - Зеленський

11:56 31.03.2023
Прем'єр Словенії на зустрічі із Зеленським заявив про зацікавленість у відновленні Ізюму

Прем'єр Словенії на зустрічі із Зеленським заявив про зацікавленість у відновленні Ізюму

11:02 31.03.2023
Прем'єр-міністр Словаччини прибув до України

Прем'єр-міністр Словаччини прибув до України

21:59 30.03.2023
Зеленський подякував "усім у світі, хто з Україною"

Зеленський подякував "усім у світі, хто з Україною"

21:58 30.03.2023
Україна готує активні дії, які наблизять перемогу

Україна готує активні дії, які наблизять перемогу

17:44 30.03.2023
Зеленський обговорив із делегацією концерну Rheinmetall подальшу співпрацю

Зеленський обговорив із делегацією концерну Rheinmetall подальшу співпрацю

14:12 30.03.2023
Зеленський запросив австрійських депутатів відвідати Україну і побачити, "що несе Росія Україні та світу"

Зеленський запросив австрійських депутатів відвідати Україну і побачити, "що несе Росія Україні та світу"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Прем'єри Словаччини, Словенії та Хорватії в Бучі заявили про підтримку України

Не потрібно зберігати обличчя Путіну, потрібно думати про збереження поваги до демократії в країнах, де свобода ще не перемогла

Не слід шукати м'яких синонімів до воєнних злочинів - Подоляк

Китай не підтримав рішення РФ про розміщення ядерної зброї в Білорусі

ЄС має намір відповісти новими санкціями, якщо Росія розмістить ядерну зброю в Білорусі

ОСТАННЄ

ЄС не піде на розрив із Китаєм, але у відносинах із ним враховуватиме нові ризики - голова Єврокомісії

Не потрібно зберігати обличчя Путіну, потрібно думати про збереження поваги до демократії в країнах, де свобода ще не перемогла

ЦВК визнала Никорак нардепом, обраною за списком "Європейської солідарності"

МФО "Розумна політика" ініціює законопроєкт про однакові розміри виплат сім'ям загиблих захисників України, незалежно від дати їх загибелі

Не слід шукати м'яких синонімів до воєнних злочинів - Подоляк

Стефанчук: Ми розпочали дискусію з парламентом Великої Британії щодо визнання Голодомору геноцидом українського народу

У Макрона і голови Єврокомісії у спільному візиті до Китаю будуть роздільні програми - ЄК

Китай не підтримав рішення РФ про розміщення ядерної зброї в Білорусі

ЄС має намір відповісти новими санкціями, якщо Росія розмістить ядерну зброю в Білорусі

Польща має намір переконувати Євросоюз закуповувати боєприпаси для України за межами Європи

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА