Зеленський - прем'єру Словаччини Геґеру: Посилення спроможностей наших захисників на фронті є для нас пріоритетом номер один

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч у п'ятницю в Києві з прем'єр-міністром Словаччини Едуардом Геґером.

"Зустрівся з прем’єр-міністром Словаччини Едуардом Геґером. Обговорили протидію збройній агресії Росії проти України, подальшу взаємодію як на двосторонньому рівні, так і на міжнародних майданчиках, а також європейську та євроатлантичну інтеграцію України, відбудову нашої держави", - повідомив Зеленський у своєму телеграмі.

Глава держави висловив подяку за підтримку України з боку Словаччини.

"Дякуємо за останній вагомий пакет безпекової підтримки з боку Словаччини. Посилення спроможностей наших захисників на фронті є для нас пріоритетом номер один", - сказав він.

Як повідомляє пресслужба президента України, окрему увагу під час зустрічі було приділено реалізації української ініціативи щодо Формули миру. Зеленський зазначив, що Україна працює з широким колом партнерів з метою підготовки глобального Саміту миру. Було наголошено на важливості повної підтримки з боку Словаччини української Формули миру та готовності долучитися до її реалізації.

Глава держави також наголосив, що початок переговорів про вступ України до ЄС буде важливим сигналом підтримки для українського суспільства.

"Розраховуємо на активне сприяння з боку Словаччини на цьому шляху", - заявив він.

Співрозмовники порушили питання залучення Словаччини до відновлення України. Зеленський зазначив, що нагальним викликом для країни є якнайшвидше відновлення соціальної інфраструктури на деокупованих територіях, зокрема, дитячих садків, шкіл, закладів охорони здоров'я.

У цьому контексті президент України подякував Словаччині за наданий притулок українцям, які були змушені шукати порятунку від війни.