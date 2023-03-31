Прем'єри Словаччини, Словенії та Хорватії в Бучі заявили про підтримку України

Прем'єри Словаччини, Словенії та Хорватії заявили про цілковиту підтримку України та необхідність покарання за злочини, вчинені російською армією.

"Те, що російські агресори зробили, не можна пробачити", - заявив, виступаючи у п'ятницю в Бучі прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб.

"Ми з вами в цей важкий час. Ми повинні підтримати вас у пошуках правосуддя. Тільки покарання тим, хто скоїв злочини", - сказав також він, додавши: "Сьогодні всі ми - українці. Ваш прапор - це наш прапор".

За словами прем'єр-міністра Хорватії Андрея Пленковича, "Буча показала справжнє обличчя російської агресії". "Мета була налякати, але українські громадяни показали, що таке бути патріотами, перемагати в боротьбі за цінності, які ми поділяємо... Україна має солідарність світової спільноти", - сказав він.

Він також наголосив, що Україна має відновити свою територіальну цілісність і звільнити окуповані території. "Скоєні злочини вимагають правосуддя і покарання. Саме тому ми пишемо сьогодні "Бучанську декларацію", яка закликає покарати всіх, хто вчинив злочини", - сказав Пленкович.

"Ви маєте нашу підтримку, тому що ви на правильному боці історії", - сказав прем'єр-міністр Словаччини Едуард Геґер.

"Ви платите за свободу величезні жертви. Україна заслуговує на те, щоб бути вільною, демократичною державою. Україна - це Європа. Вона має бути членом Євросоюзу". - заявив він.

31 березня - річниця з дня визволення м. Буча (Київська область). За місяць окупації, за даними МВС, у Бучі від рук російських загарбників загинула щонайменше 461 людина. Загалом у місті та його околицях окупанти вбили 1137 осіб.