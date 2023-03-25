Політика

20:47 25.03.2023

Польща має намір переконувати Євросоюз закуповувати боєприпаси для України за межами Європи

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Польща має намір переконувати Євросоюз закуповувати боєприпаси для України за межами Європи

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький планує переконувати лідерів Європейського Союзу закуповувати боєприпаси для Збройних сил України за межами Європи. Про це він заявив в інтерв'ю RMF 24.

"Я буду переконувати їх, тому що боєприпаси потрібні дуже швидко. Оскільки у нас немає таких боєприпасів тут, у Європі, в достатній кількості, ми повинні купувати їх ззовні так само, як Польща зараз купує суперсучасну зброю К2, К9 і Abrams з-за кордону", - пояснив Моравецький.

Він зазначив, що за межами Євросоюзу є країни, які мають набагато більші запаси боєприпасів, ніж члени ЄС.

Прем'єр-міністр також нагадав, що налагоджувати контакти необхідно заздалегідь, оскільки низка країн зберігає нейтралітет у питанні постачання зброї.

"Із цього потрібно починати. Ми можемо це зробити лише в тому випадку, якщо той, хто продає, нам дасть дозвіл на експорт, дасть дозвіл на передачу цих боєприпасів. Ми, звичайно, надійний партнер, тому будемо робити це тільки за згодою", - наголосив він.

 

 

 

Теги: #польща #закупівлі #снаряди

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