Голова Єврокомісії фон дер Ляєн: 11-й пакет санкцій проти РФ буде націлений на боротьбу проти обходу чинних рестрикцій

ЄС планує в наступному, 11-му, пакеті санкцій проти Росії приділити пильну увагу боротьбі проти обходу запроваджених раніше обмежувальних заходів, заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"В 11-му пакеті санкцій ми сконцентруємося, перш за все, на боротьбі проти обходу обмежувальних заходів", - сказала вона на пресконференції за підсумками першого дня саміту ЄС.

При цьому фон дер Ляєн зазначила, що певні заходи в цьому напрямі в ЄС ухвалили ще під час затвердження десятого пакета санкцій.

Вона не уточнила, коли планується почати роботу над 11-м пакетом санкцій.