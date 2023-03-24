Політика

07:44 24.03.2023

Голова Єврокомісії фон дер Ляєн: 11-й пакет санкцій проти РФ буде націлений на боротьбу проти обходу чинних рестрикцій

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Голова Єврокомісії фон дер Ляєн: 11-й пакет санкцій проти РФ буде націлений на боротьбу проти обходу чинних рестрикцій

ЄС планує в наступному, 11-му, пакеті санкцій проти Росії приділити пильну увагу боротьбі проти обходу запроваджених раніше обмежувальних заходів, заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"В 11-му пакеті санкцій ми сконцентруємося, перш за все, на боротьбі проти обходу обмежувальних заходів", - сказала вона на пресконференції за підсумками першого дня саміту ЄС.

При цьому фон дер Ляєн зазначила, що певні заходи в цьому напрямі в ЄС ухвалили ще під час затвердження десятого пакета санкцій.

Вона не уточнила, коли планується почати роботу над 11-м пакетом санкцій.

 

 

Теги: #єс #росія #санкції #плани

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