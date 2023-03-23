Політика

17:47 23.03.2023

Партія "УДАР Віталія Кличка" стала асоційованим членом Європейської народної партії

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Партія "УДАР Віталія Кличка" стала асоційованим членом Європейської народної партії

Європейська народна партія (ЄНП) ухвалила рішення підвищити статус партії "УДАР Віталія Кличка" зі спостерігача до асоційованого члена. Це рішення було одностайно проголосовано під час Політичної Асамблеї ЄНП у Гельсінкі. Про це повідомляє прес-служба "УДАРу" з посиланням на сайт ЄНП. 

 "Консолідована підтримка європейською спільнотою нашого прагнення до захисту головних цінностей цивілізованого світу – свободи та демократії – знайшла своє відображення в підвищенні статусу партії "УДАР" зі спостерігача на асоційованого члена ЄНП", - прокоментував рішення ЄНП лідер партії "УДАР" Віталій Кличко.

Він також зазначив, що відтепер "УДАР" став повноправним членом сім’ї Європейської народної партії.

"Я вдячний великій сім'ї Європейської народної партії за те, що довіряють нам і вірять в нас. Це найкраща оцінка з боку європейської спільноти нашої діяльності на шляху України до ЄС", - заявив лідер партії "УДАР" Віталій Кличко.

Європейська народна партія (European People's Party, EPP) — об'єднана політична партія, заснована у 1976 році. ЄНП є найбільшим загальноєвропейським партійним об'єднанням, до якого входять 83 партії та партнери з 43 країн. Представниками ЄНП є діюча Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн та Президент Європейського Парламенту Роберта Мецола. Також членами партії є 9 керівників країн ЄС та 3 очільника інших країн, 9 членів Європейської Комісії тощо.

Партія "УДАР Віталія Кличка" долучилася до Європейської народної партії у 2013 році, отримавши статус спостерігача.

Теги: #кличко #єнп #удар_віталія_кличка #європейська_народна_партія

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