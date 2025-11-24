Порошенко провів термінові консультації з президентом ЄНП Вебером щодо планів завершення війни

Петро Порошенко провів термінові консультації з Президентом Європейської народної партії Манфредом Вебером щодо переговорів про завершення війни та стану демократії в Україні, повідомив політик у Facebook.

«Високо оцінив підтримку з боку лідерів Європейського Союзу, зокрема керівництва ЄНП, ключових для України принципів досягнення сталого та справедливого миру, як-от збереження суверенітету, територіальної цілісності, сильної армії, національної ідентичності, членства в ЄС та НАТО, а також невідворотності відповідальності агресора за воєнні злочини», – написав Порошенко.

«Відзначили спільне розуміння того, що першим кроком на шляху досягнення миру та індикатором налаштованості путінського режиму на завершення війни має стати негайне, безумовне та всеосяжне припинення вогню. Домовилися продовжити координацію позицій», – резюмує Петро Порошенко.