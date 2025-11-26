Інтерфакс-Україна
19:09 26.11.2025

Кличко на саміті ЄНП: Примус України до миру на умовах РФ – це потурання планам Путіна піти війною на Європу

Кличко на саміті ЄНП: Примус України до миру на умовах РФ – це потурання планам Путіна піти війною на Європу
Фото: https://t.me/vitaliy_klitschko

Міський голова Києва Віталій Кличко прийняв участь у онлайн-саміті Європейської народної партії, який відбувся за ініціативи голови ЄНП Манфреда Вебера, під час якого, зокрема, заявив, що примус Україну до миру на умовах Росії – це потурання планам Путіна розпочати війну в Європі.

"Спроби тиску на Україну і примушування її погодитися на умови росії – це потурання планам путіна посунутися війною на європейські країни. Росія нарешті має бути позбавлена можливостей шантажувати демократичний світ та загрожувати його безпеці", – цитують Кличко у телеграм-каналі.

Він наголосив, що європейські партнери мають брати активну участь в обговоренні "плану миру", який повинен базуватися на принципах територіальної цілісності, суверенітету, надійних безпекових гарантіях та праві України визначати своє майбутнє.

"Наголосив на тому, що Європа має брати активну участь в обговоренні "плану миру". І цей план має базуватися на таких принципах, як: територіальна цілісність України, її суверенітет та право визначати своє майбутнє, надійні безпекові гарантії", – наголосив мер Києва.

В саміті також взяли участь голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президентка Європарламенту Роберта Мецола, голови урядів європейських країн та лідери політичних партій з різних країн Європи.

Як повідомлялось, минулого тижня керівництво України підтвердило обговорення з США чергового мирного плану. Спочатку план складався з 28 пунктів, які були неприйнятними для України. Зокрема, він передбачав передачу Росії частини територій Донбасу в обмін на надання Україні та ЄС довгострокових гарантій безпеки, скорочення української армії, відмову від далекобійного озброєння та ін.

Після українсько-американсько-європейських переговорів в Женеві 23 листопада документ був суттєво скорочений – з 28 пунктів до 19.

Разом із тим президентка Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн заявила, що Росія наразі не демонструє жодної готовності припинити війну в Україні та погодитися на мирну угоду. Тому тиск на РФ потрібно продовжувати, поки Кремль не буде змушений піти на мир.

 

