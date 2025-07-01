Інтерфакс-Україна
Політика
14:41 01.07.2025

Порошенко анонсував участь в з’їзді Народної партії Іспанії та Конференції з питань відновлення України в Римі

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Порошенко анонсував участь в з’їзді Народної партії Іспанії та Конференції з питань відновлення України в Римі
Фото: https://eurosolidarity.org/2025

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко візьме участь у Національному з’їзді Народної партії Іспанії у Мадриді 4–6 липня на запрошення голови партії Альберто Нуньєсо Фейхоо, повідомляється на сайті політсили.

У Мадриді Порошенко запланував низку двосторонніх зустрічей з іспанськими партнерами "Європейської солідарності" та представниками інших політичних сил з країн ЄС, що входять до складу Європейської народної партії, з метою просування національних інтересів України та зміцнення міжнародної солідарності з Українською державою, відзначається в повідомленні.

Порошенко також запрошений на четверту Конференцію з питань відновлення України (URC2025), яка пройде у Римі 10–11 липня 2025 року та збере міжнародних партнерів України, представників урядів, фінансових інституцій, бізнесу та громадянського суспільства задля скоординованого бачення післявоєнної відбудови країни.

В "Євросолідарності" переконані, що збалансоване представництво на конференції як влади України, так і опозиції важливо для підтримки держави, а також створення умов для залучення іноземних інвестицій.

 

Теги: #єнп #порошенко #конференція_відновлення

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