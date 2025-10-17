Без України в НАТО не буде стабільної безпеки в Європі - Порошенко

Фото: https://eurosolidarity.org/2025/10/17

Лідер "Євросолідарності", народний депутат України Петро Порошенко виступив на Політичній асамблеї Європейської народної партії, яка відбуваєтся у Вільнюсі.

Політик закликав європейських партнерів пришвидшити переведення економіки на воєнні рейки і використати досвід України у відсічі російській агресії, повідомляється на сайті політсили.

"Три з половиною роки ми вчимося жити в умовах російських балістичних ракет. І це здивувало Путіна, бо він думав – це зламає нас. Російські війська, російські ракети – ні, це нас не зламало. Математично у нас не було шансів вижити. Але війна — це не про математику. Війна – це про бойовий дух, – сказав Порошенко.

"Ми ніколи не повинні давати путіну право вето. Європейський Союз має бути суверенним, відповідальним, зокрема нести відповідальність за власну безпеку. І ми, українці, готові активно брати участь у цьому процесі. Ми готові направити до ваших урядів військових радників, бойових генералів, які мають унікальний досвід, як зараз воювати з росією, яку зброю, яку стратегію, які технології використовувати та яке найефективніше використати кошти на оборонну промисловість. Ми, українці, хочемо допомогти вам переключити економіку та військові рейки", – зазначив Порошенко.

"Росія витрачає понад 40% свого великого бюджету на війну. Наше прохання до країн Балтії, Скандинавії, Німеччини в тому, щоб додати нам 0,5% на українську військову промисловість. Це була б відповідальна поведінка, включно з використанням грошей російських заморожених активів. У цій сфері ми також повинні бути більш рішучими, тому що війна вже тут". – підкреслив Порошенко.

"Нам потрібна зброя та боєприпаси, і ми запускаємо спільне виробництво. Нам потрібні дрони, ракети та системи боротьби з дронами. Ми знаємо, як їх виробляти, і в нас є унікальний та позитивний досвід. Нам потрібна оборона – не застаріла, а сучасна та ефективна. Нам потрібен захист енергомереж, диверсифікація та децентралізація нашої енергетичної системи. Ми знаємо, як це зробити. І нам потрібні санкції проти Росії. Пекельні санкції", – наголосив лідер партії.

"Ми вже навчилися жити без російського газу. І мимаємо навчитися жити без російської нафти та російської ядерної енергії. Включно з трубопроводом "Дружба", який постачає російську нафту до Європи, до Угорщини та Словаччини через територію України. Ми повинні навчитися жити без цього. І ми повинні навчитися жити без росії", – закликав Порошенко.

"Ми ніколи не повернемося під російський вплив. І нам потрібно стати державою-членом НАТО, незалежно від того, хто у Вашингтоні, чи в Парижі, чи в якійсь іншій країні, нам це потрібно. Бо без членства України в НАТО не може бути сталої безпекової ситуації на континенті. Повірте, просто не існує жодної іншої форми гарантії безпеки, окрім НАТО. Жодні двосторонні гарантії безпеки не працюють, бо двосторонні гарантії безпеки стосуються зброї, грошей, оборонної промисловості, але не безпеки. Бо безпека – це "черевики на землі". Це означає, що у разі агресії солдати з усього НАТО повинні бути пліч-о-пліч, щоб захищатись від агресора. Але цього немає у двосторонніх гарантіях безпеки. І тому нам потрібно бути дорослими, нам потрібно бути відповідальними. Ось чому нам потрібно бути антипопулістськими переможцями. І саме тому нам потрібно разом виграти цю війну проти путіна", – резюмував Петро Порошенко.

Як відомо, Європейська народна партія – це найбільше політичне об’єднання Євросоюзу, яке включає 82 партії та партнерів з 43 країн, Президента Європейської Комісії, Президента Європарламенту, 20 глав держав та урядів ЄС і країн, що не входять до ЄС, 9 членів Єврокомісії та найбільшу групу у Європейському парламенті. Партія "Європейська Солідарність" офіційно увійшла до Європейської народної партії у 2019 році, а 10 березня 2023 року "Євросолідарність" отримала статус асоційованого члена Європейської народної партії.