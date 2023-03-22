Політика

02:05 22.03.2023

Китай готовий до поглиблення всеосяжної стратегічної співпраці з Росією незалежно від ситуації у світі

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Китай готовий до поглиблення всеосяжної стратегічної співпраці з Росією незалежно від ситуації у світі

Китай готовий до подальшого поглиблення та збагачення значення всеосяжної стратегічної співпраці та партнерства з Росією незалежно від змін ситуації на міжнародній арені, заявив голова КНР Сі Цзіньпін у ході переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Незалежно від того, як зміниться міжнародна ситуація, Китай буде, як і раніше, відданий просуванню всеосяжної стратегічної співпраці між Китаєм і Росією в нову епоху", - наводить МЗС КНР слова Сі Цзіньпіна.

Він сказав: "Мій державний візит до Росії цього разу - це подорож дружби, співпраці та миру. Китай готовий співпрацювати з Росією в майбутньому, щоб збагатити значення всеосяжної стратегічної співпраці та партнерства між Китаєм та Росією в нову епоху, підвищити добробут народів двох країн і зробити більший внесок у справу сприяння людському прогресу".

Сі Цзіньпін звернув увагу на те, що, будучи постійними членами РБ ООН, Китай і Росія "зобов'язані і повинні працювати разом, щоб спрямовувати і просувати глобальне управління шляхом, що відповідає очікуванням міжнародного співтовариства", наголошується в повідомленні китайського зовнішньополітичного відомства.

"Обидві сторони повинні підтримувати одна одну з питань, що стосуються основних інтересів один одного, і спільно протистояти втручанню у внутрішні справи зовнішніх сил", - наголосив голова КНР.

Він вважає, що "необхідно зміцнювати комунікацію та координацію у міжнародних справах (...), практикувати справжній багатосторонній підхід, протистояти гегемонізму та політиці сили".

За словами Сі Цзіньпіна, "є великий потенціал і простір для китайсько-російського співробітництва, яке є стратегічним, надійним і стабільним". Він закликав зміцнювати спільну координацію, розширювати співпрацю у сфері енергетики, інформаційних технологій, цифрової економіки, сільського господарства, торгівлю механічною та електротехнічною продукцією та іншими сферами.

Путін завив про те, що Росія "твердо підтримує Китай у захисті його власних законних інтересів з питань, пов'язаних із Тайванем, Гонконгом та Сіньцзяном", йдеться у повідомленні МЗС Китаю. Російський президент також зазначив, що "російська сторона цінує, що Китай завжди дотримувався об'єктивної та справедливої позиції у міжнародних справах, підтримує китайську ініціативу глобальної безпеки, ініціативу глобального розвитку та глобальну цивілізаційну ініціативу та готова до подальшої тісної співпраці з Китаєм на міжнародному рівні".

На офіційному сайті китайського МЗС опубліковано повні тексти двох спільних заяв Росії та Китаю, підписані за підсумками візиту китайського керівника до Москви.

Теги: #китай #росія #відносини #лідер

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