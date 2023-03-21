Зеленський зустрівся в Києві з прем'єром Японії

Президент України Володимир Зеленський провів у вівторок зустріч із главою японського уряду Фуміо Кісідою, який прибув із візитом до Києва.

"Радий вітати в Києві премʼєр-міністра Японії Фуміо Кісіду – дійсно сильного захисника міжнародного порядку й давнього друга України. Пан премʼєр-міністр Кісіда прибув в Україну саме в той час, коли важливо активізувати глобальне лідерство заради захисту цілей і принципів Статуту ООН та міжнародної безпеки загалом", - написав Зеленський у телеграмі.