Глава МЗС Естонії взяв участь у засіданні ВР - нардеп Гончаренко

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу взяв участь у пленарному засіданні Верховної Ради України у вівторок, повідомив член фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

"Сьогодні (21 березня - ІФ-У) у Верховній Раді чудові гості! До нас завітав міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу. Дякуємо Естонії та естонському народу за все, що вони робили і роблять для України!" - написав нардеп у своєму телеграм-каналі.