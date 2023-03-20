МЗС Азербайджану закликало Вірменію усвідомити реалії другої Карабаської війни

МЗС Азербайджану закликало Вірменію прийняти реалії другої Карабаської війни, утриматися від агресивних кроків і політики реваншизму.

"Рішуче засуджуємо і відкидаємо заяву МЗС Вірменії від 18 березня, що свідчить про продовження з боку Вірменії безпідставних територіальних претензій до Азербайджану, є грубим втручанням у внутрішні справи Азербайджану", - ідеться в заяві прессекретаря МЗС Азербайджану Айхана Хаджизаде, який у такий спосіб прокоментував заяву зовнішньополітичного відомства Вірменії від 18 березня.

Він закликав Вірменію "усвідомити реалії 44-денної війни в регіоні (восени 2020 року - ІФУ), утримуватися від агресивних кроків і реваншистської політики".

МЗС Азербайджану вимагає від Вірменії покласти край територіальним претензіям до Азербайджану відповідно домовленостей, досягнутих у жовтні 2022 року в Празі та Сочі. Хаджизаде також обвинуватив Вірменію в тому, що вона ухиляється від виконання пунктів 4, 6 і 9 тристоронньої заяви від 10 листопада 2020 року.

Напередодні МЗС Вірменії обвинуватило Азербайджан у прагненні не допустити встановлення миру в регіоні. "Азербайджан робить усе, щоб унеможливити мир у регіоні. 6 жовтня 2022 року в Празі та 31 жовтня 2022 року в Сочі глави Вірменії та Азербайджану ухвалили заяви, якими Єреван і Баку на основі Статуту ООН та Алма-Атинської декларації 1991 року визнають територіальну цілісність одне одного, а процес делімітації між країнами має відбутися виключно на цій основі. Незважаючи на це, 18 березня президент Азербайджану заявляє, що делімітація має відбутися за умовами Азербайджану, і говорить про якісь історичні карти", - йдеться в заяві МЗС Вірменії, поширеній у суботу.

У Єревані заявили, що "Азербайджан тримає під окупацією не тільки незаконно захоплені 12 травня, 17 листопада 2021 року, у вересні 2022 року суверенні території Вірменії, а й запровадив мову про так званий "Західний Азербайджан", заявляючи, що вся територія Республіки Вірменія - це азербайджанська земля". Це означає "неприкритий прояв зазіхань щодо всієї суверенної території Вірменії, Азербайджан погрожує Вірменії, якщо вона не прийме ці зазіхання", заявили в МЗС.

Раніше в суботу президент Азербайджану заявив у зверненні до азербайджанського народу, що "повоєнні реалії повинні знайти і знайдуть своє відображення в мирних переговорах (з Вірменією - ІФУ)". "В іншому разі жодного мирного договору не буде", - сказав він, зазначивши, що, якщо Єреван не визнає територіальної цілісності Азербайджану, то і Баку не визнає територіальної цілісності Вірменії.