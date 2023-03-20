Політика

07:55 20.03.2023

Канада виступила з ініціативою чотиристороннього партнерства з Японією, Південною Кореєю та США проти КНР та РФ

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Канада виступила з ініціативою чотиристороннього партнерства з Японією, Південною Кореєю та США проти КНР та РФ

Оттава запропонувала Токіо для протидії Пекіну та Москві спільно з Вашингтоном та Сеулом сформувати чотиристороннє партнерство, повідомило у понеділок агентство Кіодо з посиланням на дипломатичні джерела.

За даними джерел, Канада виступила з такою пропозицією під час січневого візиту прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди до Оттави.

Американські дипломати, як пише Кіодо, підтримують план Оттави щодо поглиблення співпраці з Токіо та Сеулом.

Пропозиція Канади нагадує чотиристоронній діалог з безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні (QUAD) між Австралією, Індією, Японією та США, який розглядається як противага впливу Китаю в регіоні, що зростає, зазначає агентство.

Кіодо нагадує, що Канада, Японія та США є членами G7, саміт "сімки" пройде цього року в травні в японській Хіросімі. Влада Японії запросила Юн Сок Йоля взяти участь як гостя.

Якщо південнокорейський президент приїде до Хіросіми, то пропозицію Канади можна буде порушити на двосторонніх зустрічах у кулуарах саміту, вважає агентство.

Японія, за даними джерел, повідомила владу Канади, що для реалізації концепту потрібен час.

 

 

Теги: #партнерство #канада #пропозиція

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