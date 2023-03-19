Політика

21:57 19.03.2023

У зв'язку з ордером МКС на арешт Путіна, Боррель виступив із заявою: Це початок процесу притягнення до відповідальності за злочини в Україні

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У зв'язку з ордером МКС на арешт Путіна, Боррель виступив із заявою: Це початок процесу притягнення до відповідальності за злочини в Україні

Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель у зв'язку з рішенням Міжнародного кримінального суду (МКС) видати ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна зробив заяву, в якій сказав, що даним рішенням запущено процес притягнення до відповідальності російських лідерів за злочини в Україні.

"ЄС розглядає рішення МКС як початок процесу притягнення до відповідальності російських лідерів за злочини і злодіяння, які вони замовляють, дозволяють або вчиняють в Україні", - йдеться в заяві, текст якої поширено в неділю.

Боррель констатував, що ЄС "також заявляє про свою підтримку розслідувань Прокурора Міжнародного кримінального суду в Україні та закликає до всебічної співпраці всіх держав-учасниць".

У заяві наголошується, що ЄС взяв до відома рішення Досудової палати Міжнародного кримінального суду видати ордери на арешт президента Російської Федерації Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини в Адміністрації Президента Марії Львової-Бєлової у зв'язку з передбачуваними злочинами незаконної депортації та незаконного передання дітей у контексті ситуації в Україні.

"Як наголосили глави держав та урядів держав-членів ЄС 15 грудня 2022 року, Європейський Союз вітає та заохочує подальші зусилля із забезпечення повної відповідальності за воєнні злочини та інші найбільш серйозні злочини у зв'язку з агресивною війною Росії проти України", - сказано в тексті.

 

 

Теги: #мкс #путін #боррель

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