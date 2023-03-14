Політика

12:06 14.03.2023

Президент Литви: ЄС має розпочати переговори з Україною про вступ уже цього року

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Президент Литви: ЄС має розпочати переговори з Україною про вступ уже цього року

Президент Литви Гітанас Науседа переконаний, що Європейський Союз має розпочати з Україною переговори про вступ до Союзу вже цього року.

У вівторок у Страсбурзі на спільному з президентом Європейського парламенту Робертою Мецолою підході до преси він сказав: "Україна належить Європейському Союзу - українці довели це вже багато разів. І наше завдання - допомогти їм досягти цієї цілі, провести всі необхідні реформи для того, щоб приєднатися до Європейського Союзу. Я вітаю заяву, яку ви, мадам президентка, зробили щодо переговорів про вступ - ми маємо націлитися, щоб розпочати переговори про вступ уже цього року".

Науседа переконаний, що європейська перспектива - це те, що "дає надію і силу українському народу, який бореться на полі бою за свою свободу". "Також важливо продовжувати чинити тиск на Росію і продовжувати застосовувати послідовну політику санкцій. Ці санкції мають бути болючими, і не має бути місця для їх обходу", - продовжив він.

Крім того, президент Литви наполягає на тому, що необхідно шукати можливості притягнути до відповідальності Росію за вчинення в Україні злочинів агресії. "Я схвалюю резолюцію Європейського парламенту щодо створення спеціального трибуналу", - окреслив він свою позицію з цього питання.

Науседа також наголосив на важливості об'єднання зусиль у боротьбі з російською дезінформацією та переглядом історії. "Є необхідність у спільній політиці ЄС щодо історичної пам'яті. Ми маємо робити більше", - сказав президент Литви.

Теги: #литва #науседа

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