Політика

11:03 14.03.2023

ВР пропонують визнати інститут військового духовенства РПЦ у складі ЗС РФ міжнародною злочинною організацією

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ВР пропонують визнати інститут військового духовенства РПЦ у складі ЗС РФ міжнародною злочинною організацією

Народні депутати пропонують Верховній Раді визнати інститут військового духовенства Російської православної церкви (РПЦ) у складі збройних сил Російської Федерації міжнародною злочинною організацією.

Відповідний проєкт постанови №9104 "Про визнання інституту військового духовенства РПЦ у складі збройних сил Російської Федерації та інших воєнізованих формувань міжнародною злочинною організацією" зареєстровано в українському парламенті в понеділок, повідомляє сайт Верховної Ради.

У погоджувальній записці до проєкту постанови зазначається, що підставою для визнання інституту військового духовенства РПЦ міжнародною злочинною організацією є протиправний характер його діяльності на території України.

"З 2014 року спільно з регулярною армією РФ, приватними військовими компаніями, іншими воєнізованими формуваннями РФ представники військового духовенства РПЦ беруть участь в здійсненні збройної агресії проти України, є співучасниками окупації суверенних українських територій та вчинення терористичних актів, інших військових злочинів проти цивільного населення України. Після повномасштабного російського вторгнення на територію України очільник російської православної церкви патріарх Кирило підтримав відкриту військову агресію Росії та благословив російських військових на війну в Україні, неодноразово публічно ставив під сумнів незалежність України як держави. Військові капелани продовжуючи вказану ідеологічну лінію керівництва РПЦ та Російської Федерації відкрито здійснюють пропагандистську діяльність серед військових РФ та населення окупованих територій, які тимчасово непідконтрольні Україні. Зафіксовано численні факти поширення представниками військового духовенства РФ закликів вбивати українців та захоплювати українські території", - ідеться в проєкті постанови.

Проєкт постанови також передбачає звернення Верховної Ради до урядів і парламентів країн світу із закликом визнати інститут військового духовенства РПЦ злочинною організацією.

Окрім цього, проєкт постанови рекомендує Офісу генерального прокурора, Службі безпеки України, Міністерству внутрішніх справ фіксувати всі факти вчинення злочинів на території України представниками військового духовенства РПЦ у складі армії РФ і забезпечити досудове розслідування кримінальних правопорушень щодо осіб, яких підозрюють у їх скоєнні на території України, з метою його якісного й оперативного здійснення та передання відповідних матеріалів у встановленому законом порядку до суду.

Проєкт документа також пропонує Офісу генерального прокурора активізувати співпрацю з Міжнародним кримінальним судом щодо розслідування та притягнення до міжнародної кримінальної відповідальності за вчинення воєнних злочинів, злочинів проти людяності та злочинів геноциду військового духовенства РПЦ у складі збройних сил Російської Федерації та інших воєнізованих формувань.

Серед авторів проєкту постанови - Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність"), Ігор Гузь (позафракційний), Наталія Піпа ("Голос").

Теги: #рада #церковь #рпц

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