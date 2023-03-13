Глава МЗС вніс на розгляд президента кандидатури послів України в Китаї, Індії та Бразилії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив у понеділок, що вніс на розгляд президента України Володимира Зеленського кандидатури послів України в Китаї, Індії та Бразилії.

Як повідомив Кулеба у фейсбуці, МЗС створило відкритий пошук послів України, наразі вакансія відкрита для 21 країни, крім Китаю, Індії та Бразилії.

"Наостанок: ви можете звернути увагу, що серед переліку країн немає Китаю, Індії та Бразилії. І будете праві. Це тому, що я вже вніс на розгляд президента України кандидатури послів у цих країнах. Ви дізнаєтеся їхні імена після оприлюднення відповідних указів. Скажу лише, що в такі особливі країни ми плануємо відправити фахівців з досвідом державної роботи рівня міністрів і заступників міністрів", - написав Кулеба.