Політика

14:12 13.03.2023

Корнієнко: Ми очікуємо від світу об'єднання проти геноциду РФ щодо українського народу

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Корнієнко: Ми очікуємо від світу об'єднання проти геноциду РФ щодо українського народу

Світ має об'єднатися проти геноциду Російської Федерації щодо українського народу, вважає перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

"Нетерпимість є бідою, що вражає наші суспільства... Наше суспільство об'єдналося проти найгіршої форми нетерпимості - геноциду. Такого самого об'єднання ми очікуємо сьогодні від світу", - заявив Корнієнко під час загальних дебатів на полях 146-ї Асамблеї Міжпарламентського союзу (МПС) у Манамі (Бахрейн).

Як повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради, Корнієнко закликав притягнути парламент Росії до відповідальності і призупинити членство РФ у міжнародних організаціях, доки вона не припинить грубо порушувати міжнародне право і права людини.

Перший віцеспікер нагадав, що серед основних пунктів Формули миру президента України Володимира Зеленського - відповідальність Росії за скоєні злочини, кількість яких уже перевищує 70 тисяч.

"Це має бути досягнуто шляхом створення спеціального трибуналу для злочину агресії. Це єдиний спосіб запобігти безкарності та майбутній агресії в усьому світі", - наголосив Корнієнко.

Він також закликав членів МПС підтримати комплексний механізм компенсації Україні, схвалений Генеральною Асамблеєю ООН.

"Злочинці мають платити за свої злочини - платити за відновлення тисяч лікарень, шкіл, університетів, заводів і церков, зруйнованих їхніми артилерійськими та ракетними обстрілами", - зазначив Корнієнко.

За його словами, агресія Росії проти України є викликом для кожної людини на планеті.

"Це наша спільна трагедія - ми маємо разом покласти цьому край", - наголосив Корнієнко.

Як повідомлялося, делегація Верховної Ради бере участь у засіданні 146-ї Асамблеї МПС 11-15 березня.

Теги: #геноцид #корнієнко

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