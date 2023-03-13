Політика

13:49 13.03.2023

Сі Цзіньпін планує поговорити з Зеленським після візиту до Москви - ЗМІ

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Сі Цзіньпін планує поговорити з Зеленським після візиту до Москви - ЗМІ

Голова КНР Сі Цзіньпін планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським після візиту до Москви наступного тижня, повідомляє The Wall Street Journal.

"Лідер Китаю Сі Цзіньпін планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським уперше від початку війни в Україні, ймовірно, після того, як наступного тижня він відвідає Москву, щоб зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним, повідомляють джерела, ознайомлені з цим питанням", - пише видання в понеділок.

Як очікується, розмову з Зеленським буде проведено віртуально. За оцінкою The Wall Street Journal, "розмова з паном Зеленським, якщо вона відбудеться, стане значним кроком у спробах Пекіна відіграти роль миротворця в Україні, які досі зустрічають скептично в Європі".

Як зазначає WSJ, досягнення прориву в Україні буде дуже важким завданням: обидві сторони у війні вважають, що занадто багато ще потрібно вирішити на полі бою. "Однак Пекін активно зацікавлений у припиненні конфлікту. Війна поставила Пекін у небезпечну ситуацію, змусивши пана Сі балансувати між "безмежним" партнерством Китаю з Росією та зростанням недовіри й напруження зі США та їхніми союзниками", - пише видання.

Минулого місяця Китай заявив про себе як про нейтрального посередника. У документі з 12 пунктів МЗС Китаю закликало до пошуку політичного вирішення конфлікту і припинення односторонніх санкцій.

Теги: #цзіньпін #зеленський

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