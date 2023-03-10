Стефанішина: Найкращою відповіддю на агресію РФ, окрім перемоги на полі бою, буде формування сильного порядку денного Європи, де Україна має бути лідером

Україна показала всьому світові, що за європейські цінності потрібно боротися, і найкращою відповіддю на російську агресію, крім перемоги на полі бою, буде формування сильного порядку денного, сильної Європи, де Україна має бути лідером, заявила віцепрем'єр-міністерка із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

"Вимірювання безпеки стало частиною політики ЄС, оскільки Україна показала всьому світу, що за цінності, за європейський спосіб життя потрібно боротися. На жаль, зі зброєю в руках. Але це реальність, яку сформулювала не Україна, не Європа, а РФ", - сказала вона на форумі "Україна-Франція" в п'ятницю.

Стефанішина також заявила, що найкращою відповіддю на російську агресію, крім перемоги на полі бою, буде "формування сильного порядку денного, сильної Європи". Вона наголосила на необхідності створення власного європейського порядку денного, де Україна має бути лідером.

Водночас вона відзначила серію безпрецедентних рішень із боку ЄС на підтримку боротьби України за цінності та свободу. Зокрема перше в історії ЄС рішення про фінансування військової допомоги; рішення ЄС про розвиток оборонної промисловості.

"Наразі, коли йде війна, ми боремося не просто за наше європейське майбутнє, ми боремося за те життя, яке ми знаємо, за яке боролися на Революції гідності - життя вільної, демократичної країни. Але з 24 лютого Україна також змінила світ, і ця роль, цей український дух має стати частиною ЄС. Ми повернули Євросоюз на глобальну арену", - сказала вона.