Політика

17:06 09.03.2023

Орбан заявив про можливий перегляд відносин Угорщини з РФ найближчими роками

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Орбан заявив про можливий перегляд відносин Угорщини з РФ найближчими роками

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що країні, можливо, доведеться переглянути свої відносини з Росією в майбутньому через зміну геополітичних реалій після вторгнення РФ в Україну.

Як повідомляє Bloomberg, на економічному форумі в Будапешті в четвер Орбан заявив, що хоча в інтересах Угорщини підтримувати зв'язки з Росією, особливо через її енергетичну залежність, відносини Європи з Москвою можуть не відновитися після завершення війни в Україні.

"Я розумію необхідність відновлення російсько-європейських відносин після війни, але це далеко не реально", - сказав Орбан.

Він додав: "Ось чому зовнішня та економічна політика Угорщини має серйозно подумати про те, які відносини ми можемо встановити і підтримувати з РФ у найближчі 10-15 років".

Теги: #рф #відносини #угорщина

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