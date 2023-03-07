Фон дер Ляєн і Трюдо заявляють про непохитну підтримку України

Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявляють про свою непохитну прихильність територіальній цілісності й суверенітету України та про її незмінну підтримку.

Про це йдеться у спільному пресрелізі про відносини ЄС-Канада, поширеному у вівторок Європейською Комісією в рамках візиту президента ЄК до Канади.

"Відзначивши річницю успішного захисту України від незаконної повномасштабної агресивної війни Росії, лідери підтвердили свою непохитну прихильність суверенітету й територіальній цілісності України. Вони засудили кричущі порушення Росією Статуту ООН і міжнародного гуманітарного права, починаючи від невибіркових атак на цивільну інфраструктуру до насильницької депортації українських дітей і катувань військовополонених. Лідери погодилися з необхідністю забезпечення відповідальності за скоєні злодіяння, включно з воєнними злочинами. Вони знову заявили про свою підтримку міжнародних зусиль із притягнення до відповідальності, зокрема розслідувань прокурора Міжнародного кримінального суду та Комісії з розслідування, створеної Радою з прав людини ООН", - ідеться в пресрелізі.

Лідери також підтвердили незмінну важливість своєчасної військової підтримки України та наголосили на важливості підготовки сил безпеки України і місією Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні, і навчальною місією Канади в рамках операції UNIFIER. "Прем'єр-міністр Трюдо оголосив під час візиту, що компонент інженерної підготовки місії буде продовжено до жовтня 2023 року і що Збройні сили Канади (CAF) тепер забезпечуватимуть підвищену підготовку бойових медиків", - деталізується у пресрелізі.

Крім того, фон дер Ляєн і Трюдо наголосили на ширшій співпраці між Канадою та ЄС у сфері безпеки та оборони, включно з участю Канади в проєктах постійного структурованого співробітництва. "Лідери підтвердили важливість тісної співпраці між союзниками по НАТО і ЄС у контексті надання непохитної підтримки Україні", - повідомили в ЄК.

Під час візиту президента Єврокомісії до Канади лідери відвідали базу канадських Збройних сил у Кінгстоні, щоб зустрітися з військовослужбовцями, які були розгорнуті в Центральній і Східній Європі в рамках операції REASSURANCE для підтримки гуманітарних зусиль для українських біженців через Цільову групу Польщі.

У зв'язку з нападами Росії на цивільну інфраструктуру, що завдали істотної шкоди електромережі України, лідери визнали невідкладність надання такого необхідного енергетичного обладнання. "Уряд Канади тісно співпрацював із канадською промисловістю через Electricity Canada, щоб отримати предмети, визначені як пріоритетні, зокрема сім трансформаторів, які буде відправлено найближчим часом у рамках операції цивільного захисту ЄС. ЄС також продовжує суттєву мобілізацію стратегічних запасів генераторів і трансформаторів для цивільного захисту України", - наголошується в пресрелізі.

Говорячи про питання санкцій для РФ, лідери наголосили на намірі продовжувати спільну роботу разом із партнерами з "Великої сімки" та багатьма іншими, щоб посилити координацію щодо санкцій, їх дотримання та обмежень експортного контролю. "Лідери оголосили про призначення Канади країною-партнером щодо санкційних норм ЄС проти Росії, що сприятиме кращому обміну інформацією та передовим досвідом для ефективнішого забезпечення дотримання нинішніх і майбутніх санкцій", - зазначено в повідомленні.

Лідери також констатували, що наслідки повномасштабного російського вторгнення відчуваються в усьому світі у вигляді зростання інфляції, нестабільності ланцюжка поставок і відсутності продовольчої та енергетичної безпеки. У зв'язку з цим вони "взяли на себе зобов'язання знайти практичні способи пом'якшення наслідків, особливо для найбільш вразливих верств населення". "Спираючись на тісну координацію між ЄС і Канадою у відповідь на війну Росії проти України, лідери привітали майбутнє підписання адміністративної угоди, яка дає змогу тісніше співпрацювати в реагуванні на стихійні лиха й управлінні надзвичайними ситуаціями, обмінюючись передовим досвідом для поліпшення запобігання, готовності та координації стосовно природних і техногенних катастроф, зокрема й у третіх країнах", - ідеться в пресрелізі.

Лідери також підтвердили свою прихильність зусиллям із відновлення та реконструкції України. "Україна, Канада, ЄС та інші партнери створили міжвідомчу координаційну платформу донорів G7 для задоволення невідкладних і довгострокових потреб України. Визнаючи важливість протимінної діяльності для відновлення та реконструкції України, Канада приєднується до ЄС і виділяє додаткові 3 млн доларів на підтримку ініціативи зі знешкодження наземних мін і нерозірваних боєприпасів в Україні на додачу до більше ніж 32 млн доларів, які Канада вже виділяє на підтримку розмінування в Україні. ЄС виділяє 43 мільйони євро на ті самі цілі", - деталізується у пресрелізі.

Крім того, Канада привітала ухвалене в червні 2022 року рішення ЄС щодо надання Україні статусу країни-кандидата, що відкрило шлях для вступу до ЄС і стало ключовим фактором для просування програми реформ в Україні.