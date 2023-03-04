У основі створення трибуналу за злочини агресії лежить політична складова, а не юридична

У питанні створення трибуналу щодо злочинів агресії ключовим є політична складова і політична воля, а не право, зазначає міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.

"Що стосується питання створення трибуналу... ми не тільки повинні абстрактно говорити про притягнення до відповідальності. На основі мандата Генасамблеї ООН ми повинні створити Спеціальний трибунал", - сказав він у суботу у Львові під час міжнародної конференції "United for justice".

Він зазначив, що правова складова може працювати, але "насамперед має працювати політична воля і політичний намір".

"Політики всіх країн говорять, що це (створення трибуналу) є справою юристів... вони бояться. Чому вони бояться? Тому що це для них лакмусовий папірець... чи можемо ми, світова громадськість, уявити, що після завершення цієї війни ми повернемося до звичайних нормальних стосунків із режимом Путіна", - наголосив очільник МЗС Естонії.

На переконання керівника МЗС Естонії, питання створення трибуналу - це "питання сміливості".