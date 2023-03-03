Політика

12:28 03.03.2023

Шведське головування має намір уже навесні надати свою позицію щодо прогресу України на шляху до членства в ЄС - шведський дипломат

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Шведське головування має намір уже навесні надати свою позицію щодо прогресу України на шляху до членства в ЄС - шведський дипломат

Шведське головування в межах підтримки України на шляху до членства в Європейському Союзі має намір надати свою позицію щодо виконання Києвом необхідних умов уже навесні, не очікуючи осінньої доповіді Європейської комісії, стверджує високопоставлений дипломат Швеції.

"Ми маємо робити все, щоб підтримати Україну на її шляху до членства в ЄС, навіть якщо це важко. Щоб розпочати переговори про вступ, Україна має виконати сім умов, які були визначені комісією минулого року. Зазвичай, комісія надає свою оцінку в межах пакета розширення восени, проте ми перебуваємо в контакті з комісією, щоб надати фідбек щодо України та Молдови вже навесні", - сказав він журналістам у п'ятницю.

Крім того, Стокгольм зацікавлений у тому, щоб почути українську точку зору щодо зусиль у сфері реформування, з огляду на це Швеція як голова у Раді ЄС у співпраці з Литвою запросить віцепрем'єр-міністра України Ольгу Стефанішину на неформальний ланч у межах Ради зі спільних питань, що відбудеться наступного тижня в Брюсселі. "Я сподіваюся, що це надасть мені та моїм колегам можливість почути безпосередньо від українського уряду (про перебіг необхідних реформ). Також важливо, щоб члени ЄС і європейські інституції привели до ладу свій дім, ми тільки розпочали нашу роботу над цим, але мета очевидна - коли Україна та інші країни-кандидати будуть готові приєднатися до ЄС, ми теж готові їх вітати", - зазначив шведський дипломат.

Торкаючись питання військової підтримки України у відбитті російської агресії, співрозмовник журналістів констатував, що наразі в ЄС у тісному діалозі з європейською оборонною промисловістю розглядає можливості того, як можна збільшити виробництво боєприпасів. "Щодо ідеї спільних закупівель боєприпасів для України, це важлива ініціатива, але водночас досить складне питання. Наразі я можу сказати, що обговорення триває, ми очікуємо прогресу на неформальному засіданні міністрів оборони, яке відбудеться наступного тижня", - розповів він.

Окрім того, міністри торгівлі ЄС і міністри закордонних справ наступного тижня обговорять питання продовження призупинення імпортних мит на український експорт. "Відкрити європейський ринок для України - це ключ підтримки їх економіки", - наголосив він.

Швеція 1 січня вступила в права змінного голови Ради ЄС, мандат якого триватиме до кінця червня 2023 року.

Теги: #україна_єс #швеція

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