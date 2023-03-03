ЄС опрацьовує три паралельні треки для продовження поставок боєприпасів Україні та спільних закупівель в арсенали країн-членів

У Європейському союзі опрацьовують ініціативу з трьома паралельними треками, спрямовану на продовження поставок Україні боєприпасів, зокрема калібру 155 мм, і на спільну закупівлю для поповнення арсеналів країн-членів.

Про це журналістам у четвер у Брюсселі розповів високопоставлений європейський дипломат.

Він нагадав, що спочатку з ініціативою спільної закупівлі країнами ЄС боєприпасів для Києва виступила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас. "Це важливо, оскільки якщо ми говоримо, що поле бою визначає параметри для миру, то для нас важливо робити все, що ми можемо, щоб гарантувати, що Збройні сили України мають доступ до оборонних матеріалів, які їм потрібні", - пояснив дипломат суть ініціативи.

За словами співрозмовника журналістів, для реалізації пропозиції розробляються три паралельні треки. "Перший трек - пожертвувати Україні наявні запаси 155 мм, які на сьогодні є у держав-членів, паралельно нарощуючи можливості для виробництва", - позначив він.

"Другий трек" виконуватиме завдання з поповнення спорожнілих арсеналів країн-членів ЄС, де роль ведення прямих переговорів з оборонною промисловістю для спільних закупівель покладатиметься на Європейське Оборонне Агентство (ЄОА). "Багато держав-членів уже вичерпують свої запаси не тільки 155 мм, а й у більш широкому розумінні. Ми почнемо використовувати ЄОА, щоб об'єднати запити і вести прямі переговори з низкою ключових виробників промисловості в Європі", - пояснив він.

Дипломат розповів, що в ЄС є дев'ять держав-членів, які виробляють боєприпаси, і загалом 12 компаній виробляють артилерійські снаряди 155 мм, також є значне виробництво в Норвегії, яка членом ЄС не є. Для того, щоб формалізувати цей процес, буде задіяно механізм так званої "організації проєкту", для чого потрібно, щоб у ньому брали участь щонайменше три держави-члени. "Це може відбутися досить швидко. Цілком очевидно очікувати, що "організація проєкту" може бути підписана вже цього місяця. Роблячи це паралельно з першим треком - негайним постачанням боєприпасів - ви говорите державам-членам - подивіться, ми можемо швидко просуватися із закупівлями, йдіть уперед і будьте щедрими, віддаючи Україні все, що у вас є", - деталізував співрозмовник журналістам.

Крім того, під час прямих переговорів з оборонною промисловістю щодо спільних закупівель, можна досягти двох цілей - поповнити запаси держав-членів ЄС і продовжувати постачати Україні необхідні боєприпаси. "Це ваша машина для довгострокової підтримки України. У плані контрактів - це може бути дуже швидко. Я думаю, що буде реалістично укласти перший контракт до кінця квітня, у травні. Це амбітно, але реалістично", - переконаний він.

Третім паралельним треком дипломат ЄС назвав можливість "використання інструменту, який є у Комісії, для стимулювання спільних закупівель і підтримку роботи виробничих ліній промисловості". "Це особливо цікаво, тому що під час об’єднання запитів низки держав-членів, ви даєте промисловості впевненість у середньостроковій перспективі, що у них буде така кількість замовлень, що зробить для них це цікавим", - аргументував співрозмовник.

За його словами, ці пропозиції представлені для обговорення вже сьогодні. "7-8 березня в Стокгольмі буде обговорення міністрами оборони, потім 20 березня їх обговорюватимуть міністри закордонних справ і міністри оборони. Але я думаю, що потенційно вже до кінця наступного тижня ми побачимо підписання "організації проєкту", - деталізував європейський дипломат.

Стосовно питання фінансування, співрозмовник журналістів констатував, що "це не безкоштовна операція". "Ви бачили естонські пропозиції. Вони підрахували, що це коштуватиме близько 4 млрд євро... Ми спробуємо мобілізувати щонайменше 1 млрд євро, щоб розпочати цю ініціативу. Що ми також будемо намагатися робити, так це заохочувати деякі треті країни зробити свій внесок у Фонд миру. Ми обговорюємо це з Норвегією, є потенційний інтерес Канади", - додав він.