Політика

20:11 02.03.2023

Парламент Молдови офіційно засудив агресію РФ проти України

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Парламент Молдови офіційно засудив агресію РФ проти України

Парламент Молдови на засіданні в четвер, 2 березня, ухвалив декларацію, якою офіційно засудив російську агресію проти України. Декларацію підтримали 55 депутатів партії "Дія і солідарність" (PAS), повідомляє Newsmaker.

"У декларації наголошується, що з лютого 2014 року Росія веде незаконну, нічим не спровоковану і невиправдану агресивну війну проти України, яка 24 лютого 2022 року переросла в повномасштабне вторгнення. У документі наголошується, що дії Росії - це воєнний злочин і кричуще, грубе порушення принципів міжнародного права. Автори проєкту закликають Росію негайно припинити воєнні дії в Україні та беззастережно вивести всі військові сили і техніку з усієї міжнародно визнаної території України", - пише видання.

Зазначається, що депутати від Блоку комуністів і соціалістів залишили залу засідання і не брали участі в голосуванні.

 

 

 

Теги: #молдова #росія #засудження #агресія

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