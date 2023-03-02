ЦВК зможе призначити проміжні вибори нардепів у колишніх округах Трухіна і Солода після скасування воєнного стану в Україні

Центральна виборча комісія України розгляне питання щодо проведення проміжних виборів народних депутатів в одномандатних виборчих округах №40 (Дніпропетровська область) і №47 (Донецька область) у зв'язку з достроковим припиненням відповідних повноважень Олександра Трухіна та Юрія Солода після припинення або скасування в Україні правового режиму воєнного стану.

"На теперішній час в Україні діє правовий режим воєнного стану... А відповідно до закону "Про правовий режим воєнного стану" проведення виборів, зокрема до Верховної Ради, заборонено. Крім того, наразі триває активна фаза бойових дій, пов'язана з наданням відсічі агресору, а частина території нашої держави тимчасово окупована російськими військами... Зазначені обставини унеможливлюють на сьогодні ухвалення рішення про призначення проміжних виборів народних депутатів України в округах №40 (Дніпропетровська область) та №47 (Донецька область). Тому ЦВК постановила розглянути це питання після припинення або скасування воєнного стану", - наголошується в повідомленні пресслужби ЦВК.

У Центрвиборчкомі пояснюють, що наразі неможливо спрогнозувати стан безпекової ситуації на території України, існування терористичних загроз, оцінити ступінь пошкодження об'єктів інфраструктури, що використовуються для організації підготовки та проведення виборів на відповідній території, а також "у цілому гарантувати дотримання законності й правопорядку, загальновизнаних міжнародних стандартів забезпечення прав людини, засад загальних, рівних, вільних і прозорих виборів як основних принципів виборчого права".

До ЦВК надійшли постанови Верховної Ради від 23 і 24 лютого, якими достроково припинено повноваження Трухіна і Солода як народних депутатів, у зв'язку з особистими заявами обох. У цьому разі виборче законодавство передбачає, що ЦВК призначить проміжні вибори народних депутатів.

Трухін і Солод були обрані на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в одномандатних виборчих округах №40 (Дніпропетровська область) і №47 (Донецька область) відповідно.