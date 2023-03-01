У Меджлісі оцінили поточну ситуацію в окупованому Криму

У Меджлісі кримськотатарського народу відбулася зустріч із комісаром Ради Європи з прав людини Дуней Міятович щодо поточної ситуації в Криму, повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Під час сьогоднішньої зустрічі в Меджлісі, яка тривала 1,5 години, її учасники обмінялися оцінками сучасної ситуації в окупованому Криму, обговорили характер репресій і переслідувань, які зазнають сьогодні в Криму кримські татари та етнічні українці", - написав Чубаров у фейсбуці.

Зазначається, що на зустрічі також були присутні лідер кримськотатарського народу, народний депутат Мустафа Джемілєв, заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз та інші члени Меджлісу.

Повідомляється, що особливу увагу сторони приділили питанням, які актуалізуються у зв'язку зі звільненням Криму від російських окупантів і відтворенням на півострові єдиного правового, економічного, політичного та культурного простору України.

"У зв'язку з цим, підкреслили представники Меджлісу кримськотатарського народу, вбачається важливим спільне напрацювання органами державної влади України, Меджлісом кримськотатарського народу як вищим представницьким органом корінного кримськотатарського народу, інститутами громадянського суспільства єдиних підходів у питаннях очищення території Криму від осіб, що здійснили злочин, незаконно оселившись на півострові під час російської окупації (добровільний виїзд чи примусове видворення?), у питаннях диференціації та індивідуалізації кримінальної відповідальності у разі скоєння громадянами України, які живуть в окупованому Криму, дій, що матимуть ознаки колаборації тощо", - наголосили в організації.