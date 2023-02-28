Політика

19:24 28.02.2023

Американська молодь найактивніше виступає за те, щоб Байден став кандидатом від демократів на президентських виборах 2024 року

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Американська молодь найактивніше виступає за те, щоб Байден став кандидатом від демократів на президентських виборах 2024 року

Молодь у США активніше за інші вікові категорії підтримує висунення нинішнього президента країни Джо Байдена як кандидата від Демократичної партії на виборах наступного року, свідчать результати дослідження Emerson College.

Згідно з його результатами, 85% прихильників демократів віком від 18 до 34 років заявили, що кандидатом від партії має стати саме 80-річний Байден.

У віковій категорії від 35 до 49 років його участь підтримують 72% прихильників демократів, від 50 до 64 - 61%, старше 65 років - 67%.

Опитування також показало, що загалом підтримка Байдена з боку тих, хто підтримує Демократичну партію, зростає. Так, 71% опитаних заявили, що виступають за кандидатуру Байдена на виборах 2024 року. Місяць тому цей показник становив 58%.

Опитування проводили 24-25 лютого. У ньому взяла участь приблизно 1 тис. осіб.

Байден декілька разів заявляв про намір брати участь у президентських виборах 2024 року, але попереджав, що остаточного рішення ще не прийняв.

Водночас американські ЗМІ очікують, що найближчими тижнями або місяцями Байден оголосить, що точно вирішив балотуватися.

 

Теги: #сша #опитування #молодь #байден

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