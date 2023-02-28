Політика

14:14 28.02.2023

Українці найкраще ставляться до партій Притули, Зеленського та Кличка - опитування NDI (США)

1 хв читати
Українці найкраще ставляться до партій Притули, Зеленського та Кличка - опитування NDI (США)

Серед усіх партій найбільш позитивно українці ставляться до політичних сил, очолюваних Сергієм Притулою,  Володимиром Зеленським та Віталієм Кличком. Такий результат показало опитування, проведене Американським Національним демократичним інститутом (NDI).

Згідно з опитуванням, "дуже позитивно" або "позитивно" до умовної партії, очолюваної Сергієм Притулою, ставляться 49% українців. До партії Зеленського позитивне ставлення у 41% українців.

На третьому місці симпатій українців - партія "УДАР Віталія Кличка". До неї дуже позитивно або позитивно ставляться 27% українців. 

Найгірше ставлення українців до ОПЗЖ - лише 6% підтримки при 66% негативного ставлення.

Соціологічне дослідження "Можливості та перешкоди на шляху демократичного переходу України" було проведено Національним демократичним інститутом з 4 по 16 січня 2023 року. Польові роботи виконували соціологи Київського міжнародного інституту соціології. В опитуванні, яке проводилося телефоном з використанням програмного забезпечення CATI, взяли участь 2508 респондентів. Випадкова похибка для національної вибірки не перевищує 2,2%.

Теги: #кличко #притула #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:46 28.02.2023
Цього року настав час для переговорів про членство України в ЄС - Зеленський

Цього року настав час для переговорів про членство України в ЄС - Зеленський

18:54 27.02.2023
Зеленський закликав главу Мінфіну США продовжувати посилення санкцій проти РФ

Зеленський закликав главу Мінфіну США продовжувати посилення санкцій проти РФ

17:38 26.02.2023
Зеленський провів зустріч у Києві з очільником МЗС Саудівської Аравії

Зеленський провів зустріч у Києві з очільником МЗС Саудівської Аравії

21:08 25.02.2023
Потужні санкційні кроки - Зеленський про 10-й пакет санкцій Євросоюзу

Потужні санкційні кроки - Зеленський про 10-й пакет санкцій Євросоюзу

18:41 25.02.2023
Пожежу у Подільському районі Києва загасили, постраждалих немає – Кличко

Пожежу у Подільському районі Києва загасили, постраждалих немає – Кличко

14:59 25.02.2023
Кличко: Пожежники гасять вогонь на складі одного з підприємств у Подільському районі

Кличко: Пожежники гасять вогонь на складі одного з підприємств у Подільському районі

14:49 25.02.2023
За підтримки ми можемо завершити російську агресію вже цього року - звернення Зеленського до керівництва Німеччини

За підтримки ми можемо завершити російську агресію вже цього року - звернення Зеленського до керівництва Німеччини

14:01 25.02.2023
Українська Формула миру стане основою нової безпеки в Європі та світі - звернення Зеленського до учасників Міжнародного форуму в Каунасі

Українська Формула миру стане основою нової безпеки в Європі та світі - звернення Зеленського до учасників Міжнародного форуму в Каунасі

20:02 24.02.2023
Зеленський: Далекобійна зброя - це захист мирного населення

Зеленський: Далекобійна зброя - це захист мирного населення

19:01 24.02.2023
Мені байдуже, що буде з Росією після її поразки - Зеленський

Мені байдуже, що буде з Росією після її поразки - Зеленський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Цього року настав час для переговорів про членство України в ЄС - Зеленський

Учасники Кримської платформи готові продовжувати підтримку України до повного відновлення її суверенітету і територіальної цілісності

Українське суспільство не бачить компромісів щодо своєї територіальної цілісності - Шмигаль

Кулеба про "мирний план" Китаю: Ми не згодні щонайменше з одним пунктом

Зеленський дав зрозуміти про поліпшення відносин з Ізраїлем

ОСТАННЄ

Те, що відбувається з Україною, рано чи пізно могло трапитися зі Східною Азією, тому нейтралітет неможливий - посол Японії

Умовна "партія Притули" випередила "Слугу народу", але президент України зберігає особистий рейтинг у 91% - соцопитування

Корнієнко не вважає люстрацію бездоганним варіантом для України

Белград і Приштина прийняли пропозицію ЄС щодо врегулювання в Косові

Кулеба про створення спецтрибуналу щодо агресії РФ проти України: Слід усунути причини, а не лише симптоми

Стефанчук: Україна активно працює над поглибленням інтеграції в ЄС

Учасники Кримської платформи готові продовжувати підтримку України до повного відновлення її суверенітету і територіальної цілісності

Українське суспільство не бачить компромісів щодо своєї територіальної цілісності - Шмигаль

Є всі причини для розгляду членства України в НАТО після закінчення війни - президент Чехії

Порошенко: Наша єдність - це запорука нашої перемоги, наша найбільша цінність, якій аплодує світ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА