Українці найкраще ставляться до партій Притули, Зеленського та Кличка - опитування NDI (США)

Серед усіх партій найбільш позитивно українці ставляться до політичних сил, очолюваних Сергієм Притулою, Володимиром Зеленським та Віталієм Кличком. Такий результат показало опитування, проведене Американським Національним демократичним інститутом (NDI).

Згідно з опитуванням, "дуже позитивно" або "позитивно" до умовної партії, очолюваної Сергієм Притулою, ставляться 49% українців. До партії Зеленського позитивне ставлення у 41% українців.

На третьому місці симпатій українців - партія "УДАР Віталія Кличка". До неї дуже позитивно або позитивно ставляться 27% українців.

Найгірше ставлення українців до ОПЗЖ - лише 6% підтримки при 66% негативного ставлення.

Соціологічне дослідження "Можливості та перешкоди на шляху демократичного переходу України" було проведено Національним демократичним інститутом з 4 по 16 січня 2023 року. Польові роботи виконували соціологи Київського міжнародного інституту соціології. В опитуванні, яке проводилося телефоном з використанням програмного забезпечення CATI, взяли участь 2508 респондентів. Випадкова похибка для національної вибірки не перевищує 2,2%.