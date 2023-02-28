Політика

10:46 28.02.2023

Цього року настав час для переговорів про членство України в ЄС - Зеленський

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Цього року настав час для переговорів про членство України в ЄС - Зеленський

Цього року настав час для початку переговорів про вступ України до ЄС, написав у твіттері у вівторок президент України Володимир Зеленський.

"Україна завжди була Європою, Україна завжди буде Європою. Ми вже гарантували це. Рік тому, на п'ятий день повномасштабної війни, Україна подала заявку на вступ до Євросоюзу і закріпила за собою статус кандидата. Цього року настав час ухвалити рішення про початок переговорів про членство", - написав він.

"Саме Україна об'єднала ЄС, як ніколи раніше. Саме Україна захищає європейські цінності для майбутніх поколінь. Разом у боротьбі, разом у перемозі. Хай живе Європа! Хай живе свобода!" - заявив також він.

 

Теги: #україна_єс #зеленський

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