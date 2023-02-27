Кулеба про створення спецтрибуналу щодо агресії РФ проти України: Слід усунути причини, а не лише симптоми

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав підтримати спеціальний трибунал щодо злочину агресії РФ проти України, відкриваючи спеціальний міністерський захід на полях 52-ї сесії Ради з прав людини ООН "Агресія проти України: вплив на права людини і гуманітарну ситуацію в Україні та світі" в понеділок.

Як повідомляє пресслужба українського зовнішньополітичного відомства, участь у заході взяли 55 країн, зокрема на рівні міністрів закордонних справ Бельгія, Данія, Ісландія, Данія, Коста-Ріка, Коста-Ріка, Ліхтенштейн, Маршалові Острови, Словенія, Франція, Швеція.

"Ми не припиняємо ні на мить роботи над створенням Спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності політичного та військового керівництва Росії та їх поплічників за злочин агресії проти України. Всі звірства росіян є похідними від нього. Потрібно усунути причини, а не лише симптоми", - заявив Кулеба.

Очільник МЗС України також привернув увагу до численних порушень росіянами міжнародного гуманітарного права і прав людини, воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду, зокрема викрадення українських дітей і їхнього примусового усиновлення в російських сім'ях.

"Росія втілює, мабуть, наймасштабнішу в сучасній історії операцію з викрадення дітей. Конвенція про запобігання геноциду чітко визначає це як злочин геноциду. Ці діти потребують негайного захисту та повернення додому. Всі російські злочинці, які беруть участь в цій операції, мають бути притягнуті до відповідальності за участь в геноциді", - наголосив міністр.

Кулеба також закликав держави-члени Ради з прав людини ООН продовжити мандат Міжнародної незалежної комісії ООН з розслідування порушень в Україні. "Міжнародна незалежна комісія ООН документує докази масштабних і системних порушень Росією прав людини, воєнних злочинів, злочинів проти людяності, які будуть використані у майбутніх міжнародних судових процесах. Продовження мандату стане вагомим внеском у забезпечення справедливості", - наголосив він.

Глава МЗС України висловив подяку ООН та іншим міжнародним організаціям і їхнім донорам за допомогу українцям під час повномасштабної агресії РФ проти України.

26 січня представники 21 держави зібралися у Празі на установче засідання Коаліції зі створення Спецтрибуналу, організоване МЗС України для напрацювання параметрів притягнення політичного та військового керівництва РФ до відповідальності за злочин агресії проти нашої держави. 22 лютого МЗС України зібрало 45 держав на захід високого рівня ООН, присвячений порушенням прав людини під час російської агресії, однією з ключових тем якого стало створення Спецтрибуналу.