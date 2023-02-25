Гватемала стала першою країною Латинської Америки, яка долучилася до Core Group зі створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Нью-Йорку обговорив із міністром закордонних справ Гватемали Маріо Адольфо Букаро Флоресом спільні зусилля з притягнення Росії до відповідальності, Гватемала долучиться до Core Group зі створення Спеціального трибуналу.

"У Нью-Йорку я був радий зустрітися з Маріо Адольфо Букаро Флоресом. Гватемала - наш вірний друг. Ми обговорили спільні зусилля щодо притягнення Росії до відповідальності, зокрема за злочин агресії. Гватемала приєднається до Основної групи (Core Group) зі створення Спеціального трибуналу, ставши першою країною Латинської Америки, яка зробила це", - написав Кулеба у твіттері в суботу.