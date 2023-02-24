Політика

20:01 24.02.2023

Кулеба: Росії не місце в Радбезі ООН після злочинної агресії проти України

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Кулеба: Росії не місце в Радбезі ООН після злочинної агресії проти України

Росія не тільки незаконно посіла місце постійного члена Ради Безпеки ООН і розпалює конфлікти у світі, а й систематично перешкоджає ухваленню рішень Радбезу ООН, необхідних для їхнього вирішення, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"У 1991 році Росія узурпувала місце постійного члена Ради Безпеки і перетворила його на свій "трон безкарності". Географія російських злочинів проти міжнародного миру і безпеки виходить далеко за межі України і доходить до Африки, Азії та Близького Сходу", - сказав Кулеба на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку, повідомила пресслужба міністерства в п'ятницю ввечері.

Як наголосив міністр, Росії не місце в Радбезі ООН: "Майбутнє Росії має визначатися в контексті нелегітимного передання місця СРСР у Росію і відповідальності за злочини, вчинені на території України, зокрема злочин агресії, воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид".

Крім того, як повідомляється у пресрелізі, Кулеба окремо зупинився на резолюції Генеральної Асамблеї ООН та Формулі миру президента України Володимира Зеленського, ухваленій 23 лютого.

"Ми запрошуємо всі країни долучитися до втілення ухваленої вчора резолюції Генасамблеї ООН та української Формули миру. Не можна більше гаяти час. Маємо гарантувати ядерну безпеку на українських об'єктах, сприяти роботі Чорноморської зернової ініціативи, запобігти російському ракетному терору проти критичної інфраструктури України, повернути незаконно депортованих до РФ українських громадян, зокрема дітей", - наголосив очільник МЗС.

Міністр також спростував наративи російської пропаганди про те, що постачання зброї Україні нібито розпалюють війну. "Україні дійсно потрібна зброя - так само, як пожежнику потрібна вода, щоб загасити вогонь. Озброєння країни, яка захищається від агресії, абсолютно законне. Будь-яке постачання зброї або військової техніки Росії означає співучасть у порушенні Статуту ООН", - заявив він.

Як зазначив Кулеба, агресія - це найбільш серйозний міжнародний злочин, а отже, Україна закликає до створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України для притягнення до відповідальності головних виконавців, зокрема російського президента Володимира Путіна.

 

 

Теги: #рб_оон #кулеба

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