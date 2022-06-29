Зеленський запропонував виключити Росію з Ради безпеки ООН і призупинити членство в Генасамблеї організації - виступ у Раді безпеки

Президент України Володимир Зеленський запропонував виключити Росію з Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН) і призупинити її членство в Генеральній асамблеї організації.

Як наголосив глава держави, стаття 6 статуту ООН чітко свідчить, що будь-який член ООН, який порушує принципи, викладені у статуті, може бути виключений з організації рішенням Генеральної асамблеї.

"Хоча Росія порушує основні принципи ООН і міжнародного юридичного порядку, вона досі не притягнута до відповідальності, присутня в установах ООН і користується привілеями Радбезу ООН", - заявив Зеленський, виступаючи на спеціально скликаному засіданні Ради безпеки ООН у вівторок увечері.

За його словами, "Росія не має права брати участь в обговореннях і голосуванні організації з питань війни в Україні, яка є не спровокованою нею і має колоніальний характер".

"Я закликаю вас позбавити державу-терориста повноважень у Генасамблеї ООН. Це необхідно. Це справедливо. Росія не має права залишатися у Раді безпеки ООН", - сказав президент.

Також, як зазначив Зеленський, важливо позбавити Російську Федерацію можливості маніпулювати ООН. "Необхідно зробити так, щоб Росія не могла залишатися в Раді безпеки ООН, допоки тривають її терористичні дії", - додав він, наголосивши, що "це єдине логічне рішення з погляду статуту ООН".

Крім того, Зеленський закликав ООН до забезпечення юридичного терміну та статусу "держава-терорист".

Також, за його словами, усі агресивні дії Росії в Україні мають зазнати юридичної оцінки та глобальних санкцій.

"ООН повинна притягти Росію до відповідальності за тероризм... Необхідно, щоб міжнародний трибунал розслідував дії російських військових", - сказав Зеленський.